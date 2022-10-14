Новая метла

Мероприятия по частичной мобилизации в одном из районов Москвы пытаются оптимизировать с помощью дворников.

К мероприятиям по частичной мобилизации в отдельно взятом районе столицы подключили дополнительные силы. Силы, судя по отзывам, работают вдохновенно и даже изобретательно. Они уже не первую неделю снабжают жителей района некими листовками. Их вешают на дверные ручки, подсовывают под половики…

Иногда листовки бросают в почтовый ящик. Отдельным гражданам, опрометчиво открывшим дверь незнакомой компании, пытаются всучить их в руки. Настойчиво. Не имея возможности встретиться с мобилизуемым, начинают давить на родственников, описывая безрадостные перспективы уклониста. Группы из трех человек (их гендерный состав меняется) обходят квартиры по будням рано утром и вечером. Иногда в сопровождении полиции. На просьбу показать документ, подтверждающий легитимность «тройственного союза», предъявляют листок с печатью. Фотографировать себя не дают.

«Я открыла дверь, и что? Не представились, не показали удостоверение, не дали сфотать — чушь полная», — возмущается одна из жительниц дома, в котором побывали люди с листовками. По информации от другого человека, ходоки, напротив, фиксируют происходящее: «Записывают на видео разговор и считают, что вручили. Видимо, для отчетности перед начальниками снимают». Про цель визита говорят так: мы уполномочены вручить официальное письмо от комиссариата. Или: военкомат поручил нам передать вам это письмо. В один дом принесли бумагу, выписанную на другой адрес. На замечание по этому поводу говорили что-то о громадном объеме работы: вы даже не представляете, какое количество квартир надо обойти.

Форма листовок заслуживает отдельного упоминания: под двуглавым орлом в вольной трактовке (обе головы почему-то без корон, которые есть на официальном гербе страны) размещен лаконичный текст: военный комиссариат такого-то района просит вас обратиться по адресу… Зачем обратиться, к кому, на каком основании? — вопросы места занимают больше, чем сам текст.

В бумаге, которой располагает редакция, имени получателя не было. Но есть и именные. А вот печать и подпись отправителя отсутствуют повсеместно. Кроме птицы, на бланке никаких опознавательных знаков. Есть и такой, на котором указаны телефоны и просьба позвонить. На другом — адрес: приходите.

Субботним утром встретила во дворе отрабатываемых «комиссариатом» домов дворника. Он не очень хорошо говорит по-русски, но при виде листовки сразу понимает, о чем речь.

Спрашиваю, как представители попадают в подъезды (в этом дворе они все с кодовыми замками)? «А в квартиры звонят, — отвечает дворник. — С разносчиком заходили, видел. Он рекламу в ящики приносит, код знает. Вы его вон спросите (показывает на человека в спортивном костюме на лавке). Он в этом подъезде живет».

Молодой человек представляется Олегом и соглашается поговорить. Он живет в съемной квартире. На улицу вышел покурить. Внешне гражданин может попадать в целевую аудиторию частичной мобилизации. К тому же, как выяснилось, служил водителем, права категории «С», может управлять грузовиком с прицепом.

От соседей он уже слышал про обходы, поэтому, увидев в глазок незнакомых людей, открывать не стал. Бумажку ему нацепили на ручку двери. «Это, конечно, не повестка, — рассуждает мужчина. — Подписи военкома нет? Нет. Вручает какое-то непонятное лицо, а не уполномоченный военкомата. Фигня, короче.

Но люди ведутся. На испуг, может, берут — вдруг и правда кто придет?»

Лично мне бумаги с орлом не вручали, но я все-таки решила сходить по адресу, указанному в ней, в надежде из первых рук узнать, в чем смысл происходящего.

В районной управе меня отправляют на 2-й этаж, даже не поинтересовавшись целью визита. В нужном кабинете просят подождать. Дверь присутствия открыта, поэтому слышу разговор сотрудников. Две женщины отчитываются о проделанной работе.

Одна сокрушается, что у психически больного гражданина не затребовали справку: «Мало ли что он говорил, слова к делу не пришьешь, подтверждение из психдиспансера нужно». Другая гражданка всех оповещаемых называет человечками: «нам главное человечка найти».

Обе женщины отчитываются о работе с населением в рамках мобилизации.

Когда меня приглашают в кабинет, честно отвечаю, что пришла выяснить суть происходящей кампании. Понять, почему уже вторую неделю по домам нашего района ходят люди, имеющие какое-то отношение к комиссариату, и раздают невнятного содержания бумаги. В чем смысл и кому принадлежит идея?

— Скажите, кто организовал это мероприятие?

— Владимир Владимирович Путин, — торжественно, как мне показалось, отвечает сотрудница управы.

— А как долго будут продолжаться походы по квартирам?

— Пока идет [частичная] мобилизация.

— Но вы уже не первую неделю ходите по одним и тем же домам.

— И дальше будем ходить, пока всех уклонистов не найдем.

— Моему соседу глубоко за 60, жена чуть моложе — как они попали в зону вашего внимания?

— Значит, у них сын подпадает под [частичную] мобилизацию.

— У них дочь.

— Может, они зарегистрировали кого-то в квартире.

— А почему ваши листовки так выглядят — ни шапки, ни печати? Непонятно, кто отправитель.

— Почему непонятно, вот написано: комиссариат.

— Люди, которые ходят по домам, вместо документа предъявляют какую-то бумагу — в лучшем случае…

— Мы вообще-то выдаем документ (собеседница показывает и разрешает сфотографировать документ, из которого следует, что его обладатель является официальным представителем военного комиссариата).

ПРОДОЛЖЕНИЕ

—