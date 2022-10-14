 

WP – сегодняшнюю «ядерную напряжённость» можно ослабить лишь через диалог

14.10.2022, 13:25, Разное
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Спустя 60 лет после окончания Карибского кризиса ядерные державы всё ближе подходят к сценарию глобального конфликта. Как и в 1960-е годы, воинственную риторику должна победить дипломатия, пишет The Washington Post. Сторонам необходимо прийти к компромиссу во имя благополучия всего мира, даже если придётся идти на уступки, считает автор материала.


AP

В этом году исполняется 60 лет со времён Карибского кризиса — 13-дневного противостояния между Соединёнными Штатами и Советским Союзом в октябре 1962 года. Сегодня мы вновь приближаемся к критической точке напряжённости в отношениях ядерных держав, однако уроки прошлого могут помочь разрешить нынешнюю ситуацию, пишет The Washington Post. Профессор Гарвардского института государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди Мэтью Банн оценил шанс применения ядерного оружия на сегодняшний день в 10—20%. Как бы то ни было, Карибский кризис доказал, что даже перед лицом потенциальной катастрофы возможна деэскалация и победа дипломатии.

Эксперты и учёные изучают события тех лет на протяжении десятилетий. Бывший госсекретарь Дин Ачесон, консультировавший президента Кеннеди, в 1969 году выразил мнение, что ядерной войны удалось избежать благодаря «чистому везению». Конечно, с тех пор выяснилось, что ядерные ракеты на деле готовы были применить обе страны — США силами 498-й тактической ракетной группы на Окинаве и СССР посредством подводной лодки в ​​водах Кубы. В обоих случаях сопротивление одного человека сорвало запуск. Конечно, мир не может полагаться только на удачу и человечество должно прекратить играть в русскую рулетку, подчёркивает автор материала, добавляя, что единственный выход — это деэскалация.

В 1960-е американские и советские высшие офицеры в большинстве своём были убеждены, что переговоры равносильны слабости, напоминает The Washington Post. Однако благоразумие возобладало — стороны предпочли диалог. К нему сегодня призывают деятели всех мастей: всё больше членов конгресса США наряду с некоторыми организациями, поддерживающими мирный исход кризиса, сосредоточились на путях деэскалации. Папа Римский Франциск в одном из заявлений призвал мировых лидеров сделать всё возможное, чтобы положить конец конфликту. Даже бывший госсекретарь Генри Киссинджер убеждён, что нужно стремиться к диалогу: «Это не имеет никакого отношения к тому, нравится вам Путин или нет… Если дело доходит до ядерного оружия, значит, мы видим исторические изменения мировой системы. Диалог между Россией и Западом важен», — цитирует его слова автор.
 
Мы должны помнить, что ядерное оружие ни при каких обстоятельствах больше никогда не должно быть применено. В столь напряжённый момент необходимо вспомнить уроки истории, а также декларацию Рональда Рейгана и Михаила Горбачёва 1985 года, где говорится: «Ядерную войну нельзя выиграть и никогда нельзя вести», — резюмирует The Washington Post.


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