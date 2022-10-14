 

Die Welt – на экс-солиста Modern Talking набросились за критику санкций против России

14.10.2022, 13:25, Разное
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Музыкальный продюсер из Германии Дитер Болен, известный всему миру своим участием в дуэте Modern Talking, выступил против антироссийских санкций, пишет Die Welt. По его словам, из-за них немцам теперь приходится мёрзнуть и «заниматься чепухой». Его заявления вызывали резкую критику со стороны немецких и украинских политиков, рассказывает газета.


AP

Немецкий музыкальный продюсер Дитер Болен, известный многим благодаря своему участию в дуэте Modern Talking, раскритиковал антироссийские санкции Германии, пишет Die Welt. «Если бы они (немецкие политики. — ИноТВ) не принимали эти штрафные меры, а проявили благоразумие и сели за стол (переговоров. — ИноТВ), то людям бы сейчас не пришлось заниматься всей этой чепухой, — заявил он. — Теперь нам приходится мёрзнуть, теперь нам нужно то и сё, по-моему, всё это хрень».

Своими словами Болен вызвал резкую критику, продолжает немецкое издание. «Я слышу и читаю, что особенно в Германии постоянно ставят под сомнение санкции против России. Как такое может быть? Тебе, Дитер Болен, всё равно, что у нас здесь умирают люди?» — возмутился мэр Киева Владимир Кличко. По его словам, он не может себе представить, как можно думать о том, чтобы и дальше вести дела с Россией.

Продюсера раскритиковала и глава Социал-демократической партии Германии Заския Эскен. «Насколько аморальным нужно быть, чтобы ради дешёвых аплодисментов игнорировать эти ужасные боевые действия, страх, страдания и смерть, которые они порождают? — написала она у себя в Twitter. — И почему он жалуется на холод и «всю эту чепуху», если они его как сверхбогатого человека всё равно не касаются?».

В ответ на критику Болен поспешил заявить, что выступает «категорически против боевых действий». Приписывать ему какую-либо «политическую направленность» из-за его слов неправильно, подчеркнул он: «Единственное, чего я хочу, чтобы эти боевые действия закончились, чтобы страдания на Украине прекратились и мы бы снова могли жить в мире. Я выступаю категорически против боевых действий. Я хочу, чтобы ситуация урегулировалась». Конкретно по санкциям он больше ничего не заявлял.


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