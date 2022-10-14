 

Дочь Мерил Стрип Грейс Гаммер и продюсер Марк Ронсон станут родителями

14.10.2022, 13:20, Разное
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Лауреат “Грэмми” Марк Ронсон и его супруга Грейс Гаммер готовятся стать родителями. 12 октября в Нью-Йорке прошла вечеринка по случаю 50-летия журнала W Magazine, но кадры с нее появились только сейчас. На мероприятии отметились и супруги, причем Гаммер не скрывала растущий живот. Актриса выбрала облегающее платье в рубчик ярко-морковного цвета, накинув сверху пальто в тон и закончив образ босоножками на каблуке. 

По словам осведомленных источников Page Six, пара в восторге от новости и с нетерпением ждет пополнения в семье, а для 46-летнего Марка Ронсона отцовство и вовсе давняя мечта.

Гаммер и Ронсон нечасто выходят в свет. В конце сентября они вдвоем вместе с Мерил Стрип посетили мероприятие Justice 2022 Albie Awards, организованное Clooney Foundation – фондом имени Джорджа Клуни. Но тогда Грейс выбрала платье свободного кроя, поэтому никто не заподозрил ее в беременности.

Грейс Гаммер и Марк Ронсон с друзьями (слева – сестра музыканта)

36-летняя актриса Грейс Гаммер – общая дочь голливудской легенды Мерил Стрип и ее супруга-скульптора Дона Гаммера. Для Стрип будущий малыш станет уже вторым внуком – первого мальчика в декабре 2019 года родила другая дочь пары, Мэми Гаммер, от своего супруга Мехара Сетхи. Всего у Стрип и Гаммера четверо взрослых детей, включая также дочь Луизу и сына Генри.

О романе Марка Ронсона и Грейс Гаммер стало известно в марте 2021 года – на тот момент отношения между молодыми людьми длились уже несколько месяцев. Впервые влюбленных заметили вместе еще в сентябре 2020-го за ужином в одном из ресторанов Нью-Йорка, но тогда их встреча мало походила на романтическое свидание. Впрочем, позже музыканта видели у входа в дом Мерил Стрип — вероятно, Грейс познакомила бойфренда с родителями. Ронсон и Гаммер связали себя узами брака в день рождения музыканта в прошлом году. Влюбленные устроили камерную церемонию для своих на природе. А совсем недавно они отметили свою первую годовщину. 

До отношений с Грейс Марк Ронсон с 2011 по 2018 год  был женат на французской актрисе Жозефине де Ла Бом. Гаммер же жила в браке с музыкантом Тэем Стрэтейрном, впрочем, всего полтора месяца в 2019 году.


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