Бен Аффлек и Дженнифер Лопес впервые вышли в свет в статусе мужа и жены

Сначала Бен и Дженнифер выбрали наряды от Ральфа Лорена для своей свадьбы, которая состоялась в августе, а теперь решили поддержать модный дом и посетили калифорнийский показ бренда в Сан-Марино. На этот раз пара вышла на мероприятие в тотал-блэк образах, естественно, той же марки.

53-летняя Джей Ло выбрала макси-платье в полоску с вырезом и элегантную фетровую шляпу, а 50-летний Бен не изменил классическому черному костюму с галстуком. Больше фото их нового выхода вы можете посмотреть в нашем Telegram-канале.

Дайан Китон, Дженнифер Лопес, Бен Аффлек и Джессика Честейн

Напомним, на свадьбе с Беном Джей Ло блистала в платье Ralph Lauren с короткими рукавами, высоким воротом, открытой спиной и пышной юбкой. Наряд был создан эксклюзивно к торжеству и сшит по индивидуальным меркам Лопес. Утверждалось, что на создание платья они вдохновились архивными работами бренда. Для юбки и длинного шлейфа понадобилось 1640 футов (примерно 500 метров) ткани. Над нарядом трудились 30 мастеров, а на работу ушло примерно 700 часов. Кроме того, дизайнер создал еще два запасных наряда, которые Джей Ло меняла в течение торжества.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек этим летом поженились аж дважды. Сначала, 16 июля, они тайно расписались в Лас-Вегасе, а позже закатили трехдневное торжество в поместье Аффлека в Райсборо, штат Джорджия.