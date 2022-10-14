 

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес впервые вышли в свет в статусе мужа и жены

14.10.2022, 13:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сначала Бен и Дженнифер выбрали наряды от Ральфа Лорена для своей свадьбы, которая состоялась в августе, а теперь решили поддержать модный дом и посетили калифорнийский показ бренда в Сан-Марино. На этот раз пара вышла на мероприятие в тотал-блэк образах, естественно, той же марки. 

53-летняя Джей Ло выбрала макси-платье в полоску с вырезом и элегантную фетровую шляпу, а 50-летний Бен не изменил классическому черному костюму с галстуком. Больше фото их нового выхода вы можете посмотреть в нашем Telegram-канале.

Дайан Китон, Дженнифер Лопес, Бен Аффлек и Джессика Честейн

Напомним, на свадьбе с Беном Джей Ло блистала в платье Ralph Lauren с короткими рукавами, высоким воротом, открытой спиной и пышной юбкой. Наряд был создан эксклюзивно к торжеству и сшит по индивидуальным меркам Лопес. Утверждалось, что на создание платья они вдохновились архивными работами бренда. Для юбки и длинного шлейфа понадобилось 1640 футов (примерно 500 метров) ткани. Над нарядом трудились 30 мастеров, а на работу ушло примерно 700 часов. Кроме того, дизайнер создал еще два запасных наряда, которые Джей Ло меняла в течение торжества.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек этим летом поженились аж дважды. Сначала, 16 июля, они тайно расписались в Лас-Вегасе, а позже закатили трехдневное торжество в поместье Аффлека в Райсборо, штат Джорджия. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.11.20 / Странный плавающий объект сняли из иллюминатора самолета

08.06.22 / Украинский конфликт стал ответом на пренебрежительное отношение Запада к России

01.06.21 / Не похоронные цветы, а символ семейного счастья: древние поверья и приметы, связанные с каллами

28.03.22 / Не у всех фигура как у Ким Кардашьян: приемы стиля на весну для женщин, которые не могут похвастаться объемными бедрами

06.09.22 / Манижа и Ладо Кватания поженились – первые фото

20.02.22 / Мнение: Военные операции во всё более прозрачном мире

25.02.22 / Спела – Личное мнение

31.05.21 / Протирает лицо льдом и не следит за трендами: как Карине Разумовской удается всегда выглядеть привлекательно

18.01.22 / Кишечник умеет отличать настоящий сахар от подсластителя

16.06.21 / Независимые судмедэкспертки установили, что Николай Гоголь перед погребением впал в кому от отравления ингибиторами холинэстеразы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика