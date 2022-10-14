 

Мнение: Эрдоган огорчил Путина?

14.10.2022, 13:15, Разное
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Президент России Владимир Путин встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президенты плодотворно поговорили. И про атомную энергетику, и про вывоз украинского зерна, и про увеличение товарооборота между Россией и Труцией. И даже про поставки газа в Европу.

На сайте Кремля очень подробно расписано, что сказал Путин Эрдогану о транзите через Турцию в Европу российского газа.

Дословно:

«Мы осуществляем и транзит через Турцию в европейские страны. Турция оказалась самым надёжным маршрутом сегодня для поставок газа в Европу – благодаря Вашей позиции, господин Президент, Вашей твёрдой позиции по строительству этой газотранспортной системы, «Турецкого потока». Хотя и его, как Вы слышали, наверное, тоже пытались взорвать на территории Российской Федерации. Но, слава богу, этого не случилось, и он успешно работает.

Мы вчера на Энергетической неделе после консультаций с Вашим министром энергетики и с руководителем компании Botas договорились с «Газпромом», я сказал об этом публично: если есть заинтересованность Турции и наших возможных покупателей в других странах, могли бы рассмотреть возможность строительства ещё одной газопроводной системы и создания на территории Турции газового хаба для продаж в другие страны, в третьи страны, прежде всего, конечно, в европейские, если они в этом, разумеется, заинтересованы.

В ходе работы этого хаба, который мы могли бы вместе создать, конечно, это была бы и площадка не только поставок, но и определения цены, потому что это очень важный вопрос, вопрос ценообразования. Сегодня эти цены заоблачные. Мы могли бы [их] спокойно регулировать на нормальном рыночном уровне без всякой политической окраски».
Отсюда

Что интересно, в ответном слове Эрдоган не стал говорить про газовый хаб. Во всяком случае, в публичной части встречи президентов России и Турции. А в непубличной, видимо, сказал что-то не очень оптимистичное для России. Может, даже огорчил Владимира Путина.

Возможно, Эрдоган вспомнил про «Транскаспийский газопровод».

Несколько лет назад Туркмения заявила о планах проложить по дну Каспия трубопроводы, которые позволят ей экспортировать свой газ через Азербайджан в Европу, по проекту Nabucco. Евросоюз поддержал этот проект, предусматривавщий поставки на европейский рынок до 30 млрд кубометров туркменского газа. Евросоюз был готов на то, что бы к этой трубе подключился и Ирак со своим газом.

Но Россия была против. В октябре 2021 года проект «Транскаспийского газопровода» заморозили.

Сейчас ситуация изменилась. Возможно, что в ходе встречи глав России и Турции Эрдоган напомнил Путину про «Транскаспийский газопровод». Мол, не хорошо создавать газовый хаб за спиной Азербайджана и Туркмении. Скорей  всего, перспектива  возврождения проекта поставки в Европу туркемнского газа не обрадовала Владимира Путина.

Или мое предположение безосновательно?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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