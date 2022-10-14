 

Я хорошая, а ты всё испортил – Личное мнение

14.10.2022, 13:10, Разное
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Вчера по Интернету разлетелось старое письмо Анджелины Джоли к Бреду Питту. Ну, откуда оно взялось, если это действительно письмо, а не утка, догадаться несложно.


Фото: Соцсети

С удовольствием прочитала публикацию и подумала: профессионально! Да, именно так можно охарактеризовать это образцово-показательное письмо.

Здесь, на этой винодельне мы поженились. Сюда привезли детишек. Вон висит мемориальная доска моей матери. Я думала, что состарюсь тут, что винодельня нас свяжет. Но теперь я не хочу иметь ничего общего с алкоголем!

Замечательно. Я — возвышенная и несчастная. Ты — алкоголик.

Нет, ну понятно, что все финансовые вопросы после развода нужно решать. Есть винодельня в общей собственности? Решайте. Шесть лет это длится уже.

Конечно, позиция, что Джоли не истеричка, а романтичка, которая мечтала о тихой старости в винодельне, очень сильна. Тьфу, алкоголик, как бы намекают обороты в письме к Питту. Всё ты разрушил, а потому тьфу на тебя ещё раз.

Почему-то кажется, что Бред Питт вообще готов отдать всё, лишь бы Джоли от него отстала. Ну что ему теперь — прекратить общение не только с Эмили Ратаковски, но и вообще со всеми?

Думаю, этот вариант тоже не устроит Джоли. Даже когда Питт помрёт, Анджелина придёт к нему и снова предъявит, что он не пытается давно возродить романтичные отношения.

Какой дать совет тут Питту? Это тот редкий случай, когда даже посоветовать нечего.

Источник: Лена Миро


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