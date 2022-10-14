Мнение: Зачем Китай боится короновируса

Злые языки утверждают, будто ковид дал осложнения на головы китайских чиновников — они до сих пор придерживаются стратегии «нулевого ковида», устраивая облавы с карантинами в духе старого доброго 2020. Идея в том, чтобы изолировать заражённых от здоровых и снизить тем самым количество переболевших — как будто коронавирус не ослаб уже к настоящему времени до уровня обычной сезонной инфекции.

Может быть, конечно, китайцы и правы. Некоторые учёные утверждают, что даже лёгкие формы ковида проникают в мозг: далеко не самую развитую мышцу у большинства людей. Но всё же езда на ручном тормозе для экономики Китая вредна, и этот вред, вероятно, перекрывает потенциальный ущерб обществу от свободно гуляющей заразы. Остальная планета хорошо чувствует, что китайская экономика буксует. А раз уж это ощущаем мы, представьте, каков масштаб проблемы внутри самого Китая!

Вернёмся немного назад. В прошлом веке Китай был слабой, многожды побеждённой, раздираемой гражданскими войнами и крутыми реформами державой. Бедность и неустроенность были повсеместны, так что даже в наше время, ещё каких-то десять лет назад, на фабриках можно было в избытке найти неграмотных сотрудников — старшее поколение зачастую не умело читать и писать. Это поколение сейчас уже выходит на пенсию, в среднем по Китаю уровень грамотности составляет 97%, и только в Тибете количество неграмотных по-прежнему измеряется десятками процентов.

Применительно к Китаю грамотность — не просто умение прочесть инструкцию к швейной машинке. Грамотное население неизбежно порождает прослойку интеллектуалов, которые двигают вперёд науку и, если говорить про наше время, развивают айти-технологии. Я работал с китайскими программистами, поэтому могу засвидетельствовать лично: вопреки западным расистским анекдотам, это вовсе не болванчики, механически ворующие куски кода у европейских или американских гениев. На соревнованиях по программированию китайские команды — единственный достойный конкурент русским программистам. К примеру, на международной студенческой олимпиаде американцам не разрешают даже понюхать золотой кубок. Год за годом побеждаем или мы, или Китай (ссылка).

Теперь вспомним, чему именно научил нас два года назад коронавирус. Правильно! Он научил нас работать удалённо, заставив отказаться от поездок в офисы, заставив освоить технологии, которые были готовы ещё в начале нулевых годов. Планета сделала большой шаг вперёд, буквально за несколько месяцев перешла на новый уровень цифровизации.

Может быть, и сейчас Китай пытается при помощи очаговых карантинов модернизировать экономику — побудить людей оставить старые привычки и перейти в интернет, подобно тому как они переходили когда-то из деревень в города, чтобы поменять плуг на токарный станок. Людского ресурса у Китая вполне достаточно. Если же китайцы первыми переведут свою экономику в интернет, они получат огромное преимущество, которое сделает их технологическими лидерами на десятилетия вперёд, если не навсегда. Пожалуй, такой приз стоит того, чтобы рискнуть несколькими процентами экономического роста.

Впрочем, конечно, это всё конспирология и ерунда. Крупными государствами управляют не хитрые диктаторы, как в компьютерных играх, а многоголовые сообщества элит, которые принимают решения в ходе бесконечных подковёрных стычек и обсуждений. Вот как в басне про лебедя, рака и щуку, с той только разницей, что в итоге телега всё же худо-бедно движется вперёд.

Полагаю, ровно это происходит и в Китае. Из-за каких-то внутриэлитных склок, которые нам со стороны не видны, отменить политику нулевого ковида не представляется возможным. Ускоренная цифровизация Китая — приятная, но наверняка незапланированная побочка.