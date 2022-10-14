Скандалы: Бояться банков и прятать деньги

Россияне уходят в кэш

В сентябре экономические ожидания россиян заметно ухудшились. Граждане отказываются выбирать банки для хранения имеющихся сбережений, предпочитая держать свою «подушку безопасности» наличными рублями. При этом «энзэ» имеют совсем немногие. Из данных общероссийского опроса «Левада-Центр» (*признана иногентом) следует, что в сентябре резко выросло число респондентов, считающих нынешнее время плохим, для того чтобы делать сбережения. Этот спад превышает по своей силе падение, вызванное пандемией в 2020 году.

«В конце сентября и начале октября потребительские и сберегательные настроения определялись не экономическими, а политическими событиями: объявленной в России частичной мобилизацией. Это событие сильнейшим образом отразились на настроениях и чувствах россиян, что, в свою очередь, повлияло и на динамику экономических индикаторов. Несмотря на то, что настроения не являются определяющим фактором в формировании экономических оценок, текущее ухудшение сберегательных настроений обусловлен в первую очередь общим ростом тревожности в обществе», — пришли к выводу авторы опроса.

По данным соцопроса, в феврале 2022 года только 26% респондентов считали, что сбережения нужно хранить в наличных рублях, сейчас так думает уже более трети опрошенных. С февраля резко сократилось и число граждан, предпочитающих хранить сбережения в валюте. Если в феврале хранить доллары и евро на банковских счетах предпочитали 11% респондентов, сейчас только 3% опрошенных.

Около половины россиян (55%) считают, что их финансовые запасы равны одному ежемесячному семейному доходу. Четверть опрошенных (24%) указали, что не имеют даже таких скромных сбережений. 10% респондентов имеют «подушку безопасности», которую, в случае потери дохода, смогут растянуть на 2-3 месяца.

Самыми запасливыми — имеют сбережения — оказались россияне в возрасте до 40 лет. Также обладателей сбережений несколько больше среди респондентов с высоким профессиональным статусом — менеджеров, управленцев (78%.).

Опрос проводился в период с 22 по 28 сентября.

«Новые Известия» сообщали, что в сентябре россияне массово снимали наличные деньги. По данным Центробанка, отток наличных денег из банковской системы с 21 сентября составил 754 млрд рублей.

Так, 21 сентября спрос россиян на наличные деньги составил 14 млрд рублей. Уже 22 сентября граждане сняли свыше 132 миллиардов. Ажиотаж продолжился и 23 сентября: в этот день клиенты банков забрали наличными 114 млрд рублей. В последующие дни спрос остался, но начал постепенно снижаться.

Фото: Скандалы.ру

Екатерина Максимова

Оригинал материала: “Новые Известия”