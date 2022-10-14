Мнение: Дело труба

Еще один момент вчерашнего внезапного обострения Путина (а затем и Миллера) по поводу перенаправления высвободившихся на севере объемов газа на южное направление через Турцию.

Проблема на первый взгляд решаемая: Южный, а затем и Турецкий потоки задумывались вдвое мощнее нынешнего куцего огрызка. На российской стороне вся инфраструктура для подачи в еще две трубы уже построена, но законсервирована. Осталось бросить две трубы параллельно двум имеющимся — и начинай качать.

Но тут начинается «не всё так просто».

Во-первых, трубы Турецкого потока, а затем и Северного потока-2 прокладывала компания Allseas, которая не успела до санкций проложить всего лишь 6-7 процентов трубы Северного потока-2 и ушла, не рискуя глобальным бизнесом ради одного, пусть и выгодного, проекта. Затем Россия своими силами более года решала проблему оставшихся 100 километров.

Черное море сложнее Балтийского, и есть ли технологии и компетенции решить задачу своими силами у Газпрома — вопрос открытый. Сейчас точно нет. Возможно — в будущем, тем более, что ОСК заложила в 2020 году трубоукладчик, который где-то к 24-25 году должен войти в строй. Но на дворе 22 год, а не 24. Так что труба по морю — это первая проблема.

Вторая проблема уже на той стороне. Точнее, их сразу много. Построенная наземная инфраструктура на приеме рассчитана на две трубы, а экспортное направление в Европу — вообще на одну. Значит, кто-то должен будет строить удвоенные мощности на земле. Разводить их по направлениям (а тут возникает уже политическая задача — договориться со странами-транзитерами и со странами-покупателями. В условиях, когда Россия переругалась до боевых действий со всеми, задача, мягко говоря, непростая)

Третий момент. Южное и северное направления газовой инфраструктуры возникли не просто так. Северные поставки шли в уже существующую промышленность ГДР и Польши с расчетом на поставки газа в развитую ФРГ. Южная ветка была рассчитана на южный фланг организации СЭВ и на ее специфику. Молодая демократическая Россия воспользовалась уже готовым решением, но сама по себе Европа так и осталась — развитый север и аграрный юг. Единственным промышленно развитым южным государством остается Италия. Поэтому подача газа в Европу по южному маршруту с перспективой замещения выпавших объемов на севере потребует очень серьезного изменения транспортной сети подачи газа между южной Европой и северной. И далеко не везде это можно сделать просто увеличением мощности (что само по себе дело весьма непростое). Многие участки придется проектировать и строить заново.

И главное. Европа отчетливо намерена уходить от внешних поставок энергоносителей, оставляя за ними лишь возможный минимум. Вчера Меркель чуть ли не оправдывалась за созданную при ней катастрофическую зависимость от российского газа. В основном ее оправдания носили характер «Ну так сложились звезды». Сейчас европейцы поняли буквально нутром, что такое стратегическая безопасность, и насколько она дорого стоит. Поэтому решение к 30 году довести уровень газовой зависимости от любых (не только российских) внешних поставок газа остается в силе. К 35 году выработка собственной энергии должна занять в Европе доминирующее положение так, чтобы любое «отключение» от любого внешнего источника не причинило бы европейцам таких проблем, которые они будут вынуждены преодолевать в ближайшие примерно три года.

Проще говоря — потребность в газе из Турции, если вся это инфраструктура будет построена, может исчезнуть. И останутся лишь трубы, как памятник идиотизму их строителей.

Ну, и последний вопрос — откуда деньги на весь этот праздник у страны, которая решила воевать со всем миром и угрожает всем напропалую своим ядерным потенциалом?

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