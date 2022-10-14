Супруга Федука Александра Новикова рассказала о состоянии после родов и отношениях с мужем

Рэпер Федор Инсаров, выступающий под псевдонимом Федук, и его супруга Александра Новикова стали родителями более полугода назад. У них родилась дочь, которую назвали Ниной в честь бабушки Саши. Беременность Новиковой протекала нелегко. И первые месяцы после родов Саше было очень трудно. Кроме того, в этот период у звездной пары начались проблемы в отношениях. К счастью, Федору и Александре удалось преодолеть трудности.

Сложности жизни молодой мамы

Блогер и дочь знаменитого ресторатора Аркадия Новикова Саша честно рассказала о том, какие трудности ей пришлось перенести во время беременности. Все девять месяцев будущая мама страдала от сильного токсикоза, панических атак. При этом женщина не обращалась за помощью к специалистам, о чем впоследствии пожалела. Жена исполнителя родила на месяц раньше положенного срока. и еще долгое время страдала от последствий гормонального дисбаланса. Но, несмотря на все сложности, Александра считает появление наследницы настоящим подарком судьбы.

Не жертвовать работой

Новикова решила не уходить в декретный отпуск. Блогер перенесла трудовые обязанности на дом. Это позволило Саше уделять достаточно времени материнству, но не жертвовать карьерой.

С воспитанием дочери Новиковой помогают родственники и няня с медицинским образованием, которой бизнесвумен безмерно благодарна.

Саша говорит, что в период беременности боялась недосыпа после родов и множества сложностей. Но ее опасения оказались напрасными. У Нины спокойный, покладистый характер. Обычно малышка хорошо спит по ночам.

Новикова отметила, что появление ребенка вызвало трудности в ее отношениях с мужем. После родов все внимание молодой матери доставалось Нине, и Федор огорчался из-за этого, чувствовал себя обделенным. Но когда закончился период грудного вскармливания, общение между супругами наладилось. Саша вновь почувствовала сильную любовь к супругу, как в первые месяцы после знакомства. И сейчас в знаменитой паре царит гармония.

Знакомство будущих супругов

Федор и Александра впервые встретились в магазине. Новикова выбирала подарок брату. Девушка привлекла внимание рэпера, но он еще не знал, что она знаменитый блогер. Об этом музыканту рассказала продавщица. Певец нашел страницу Александры в соцсетях. И между ними началось общение.

Саша вспоминает, что мужу было непросто наладить общение с ее отцом. Аркадий считал исполнителя легкомысленным. Но вскоре Федору удалось доказать серьезность своих намерений по отношению к будущей жене.