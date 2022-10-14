Беременная Ольга Орлова резко отреагировала на новости о банкротстве ее мужа

Беременная Ольга Орлова прокомментировала новости о банкротстве своего мужа Валерия. Певица резко отреагировала на сообщения в СМИ, которые даже ошиблись с публикацией фото супруга артистки.

Ольга Орлова стала известна благодаря своему участию в музыкальной группе «Блестящие». Также 44-летняя селебрити является телеведущей эпатажного проекта «Дом-2». Артистка была ранее замужем за предпринимателем Александром Кармановым, от которого родила сына Артема, которому сейчас уже 21 год. Беременность звезды вынудила ее покинуть популярнейший коллектив, однако позже исполнительница начала сольную картеру. Осенью прошлого года Ольга Орлова пошла под венец во второй раз, ее избранником стал бизнесмен по имени Валерий. В сентябре стало известно, что, несмотря на десятилетнюю разницу в возрасте, поп-дива снова ждет ребенка. Между тем, в СМИ появились сообщения о вероятном банкротстве супруга звезды.

Стоит отметить, что Орлова не спешит раскрывать подробности своей личной жизни. Даже сам факт свадьбы с Валерием она долгое время скрывала, не раскрывая также личности своего избранника. Однако о своей беременности певица регулярно рассказывает на странице своего профиля в одной из соцсетей.

Накануне звезда увидела статью о возможном разорении ее супруга, якобы относительно него уже начата процедура банкротства. Подобная публикация вызвала у Орловой возмущение. Певица резко отреагировала на слухи, размещаемые всевозможными изданиями и блогерами. Она упрекнула некоторых авторов в том, что они не только не удосужились проверить фактаж, но и разместили фотографию абсолютно другого человека вместо ее мужа.