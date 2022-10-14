 

Крупные компании приглашают москвичей без опыта работы на собеседования

14.10.2022, 12:10, Разное
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Отборы будут проходить во флагманском центре “Моя работа” по адресу: улица Щепкина, дом 38, строение 1. Соискателям предложат около трех тысяч вакансий.

17 октября сеть детских магазинов начнет отборы на должности продавца-кассира, менеджера по товарам и интернет-заказам. Две компании проведут собеседования для желающих сделать карьеру в сфере общественного питания. Предприятия готовы трудоустроить претендентов в возрасте от 16 лет.

Работников ищет и крупнейший банк России. Собеседования на позицию финансового консультанта пройдут 25 октября, сообщается на портале mos.ru. Запись на отборы доступна по ссылке.

Найти работу москвичам помогает столичная служба занятости. В ее составе – 57 отделов трудоустройства, большая часть из которых расположена в центрах госуслуг “Мои документы”.

Отдельный кадровый центр открыт для работников, находящихся под риском увольнения. Он расположен по адресу: улица Куусинена, дом 2, строение 1.

Уровень занятости в Москве стабильно остается на высоком уровне. С начала этого года число безработных жителей столицы снизилось на 11,2%. В городе наблюдается большой спрос на специалистов образовательной сферы, разработки программного обеспечения, здравоохранения, науки и исследований, а также индустрии развлечений.


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