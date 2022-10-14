 

Два года лишения свободы: вульгарная Клава Кока может загреметь за решетку

14.10.2022, 12:10, Разное
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Популярная в молодежной среде певица и блогер Клавдия Высокова, более известная как Клава Кока, оказалась в эпицентре громкого скандала. Ее обвинили в оскорблении чувств верующих. Теперь в резонансном деле предстоит разобраться сотрудникам СК РФ.

Поводом для бурной реакции общественности стал наряд исполнительницы, в котором она вышла на сцену во Владивостоке. Кроме того, вульгарные тексты певицы пришлись не по вкусу членам Фонда защиты национального исторического наследия. Об этом сообщает телеканал “Царьград”.

Все дело в том, что Клава Кока выступала на фоне храма. Точнее, организаторы концерта ко Дню знаний установили таким образом, что на его заднем фоне оказался православный храм. Сама артистка заявила, что не видела религиозного сооружения.

Она подчеркнула, что считает себя верующим человеком, поэтому никогда не оскорбила бы какую-либо конфессию. За певицу даже заступился шоумен Отар Кушанашвили. Журналист заявил в эфире своего ютуб-шоу, что программу выступления должны были проверять организаторы, которые не могли не знать о нецензурных песнях.

Так или иначе, общественники требуют проверить Клаву Коку по статье об оскорблении чувств верующих, уточняет RT. К слову, максимальная санкция по ней – два года лишения свободы. По данным портала VSE42.RU, заявление в СК РФ поступило на имя главы ведомства Александра Бастрыкина.


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