 

Le Figaro – Франция попросила у США снизить цену на газ

14.10.2022, 12:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В условиях, когда РФ сократила поставки газа в Европу, многие страны перешли на сжиженный газ из США. Однако, как пишет Le Figaro, он обходится европейцам гораздо дороже российского. И сначала министр экономики Германии назвал американские цены «астрономическими», а теперь и министр экономики Франции попросил Штаты продавать ей газ подешевле.


AP

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр попросил Штаты продавать Парижу сжиженный природный газ по более низкой цене, пишет Le Figaro. «Мы ожидаем от американской администрации большего», — заявил он во время выступления по поводу собрания министров финансов стран «Большой семёрки».

По его словам, Франция рассчитывает получать более дешёвый сжиженный газ на основе долгосрочных контрактов. РФ значительно сократила поставки в Европу, некоторые страны которой были весьма зависимы от российского газа, в частности Германия. Поэтому Европа повернулась к США, и их доля в европейском импорте сжиженного газа выросла за год с 28% до 45%.

При этом многие страны конкурируют за то, чтобы иметь доступ к сжиженному газу. А один из главных поставщиков такого топлива — США. Важно отметить, что для европейских стран американский сжиженный газ гораздо дороже, чем тот, что приходил от РФ по трубопроводам.

Как напоминает автор статьи, ранее министр экономики Германии Роберт Хабек раскритиковал «астрономические» цены, которые запрашивают от Германии за свой газ «дружественные» страны, в частности Штаты, пишет Le Figaro.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.12.21 / Диетолог Елена Будкевич поделилась, от каких консервов следует отказаться

07.03.22 / Мнение: Станция Дно

25.07.22 / Чижов: обсуждать сроки строительства турбины для “Северного потока” преждевременно

27.11.21 / Врач Соломатин: Ежедневное употребление белого хлеба приводит к диабету

17.02.21 / В Японии призывают запретить (!!!) России (!!!) отказываться (!!!) от возврата Южных Курил )))

01.08.20 / Водоканал против десанта

27.07.22 / Коллапс не грозит — некий “ученый” из частного провинциального университета в Италии о способности экономики России противостоять санкциям

06.12.21 / Мнение: Кеннеди как Байден

15.01.22 / Мнение: Почему российские вузы не смогут выйти в онлайн

21.12.21 / «Кошачий глаз» смотрится немного дерзко: пять стилей макияжа глаз, идеально сочетаемых с красной помадой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика