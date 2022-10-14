 

Исполнитель роли Зейна в сериале “Клон” женился на матери двоих своих детей

14.10.2022, 11:55, Разное
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Бразильский актер Лусиано Шафир, известный российской аудитории по роли жгучего красавца Зейна в сериале “Клон”, женился! Актер, который в суперпопулярной до сих пор мелодраме сыграл серцееда, борющегося за Жади, в реальной жизни – примерный семьянин. Вот уже больше 11 лет он живет с одной женщиной – певицей Лили Хан. За это время у пары родилось двое сыновей. Но только сейчас влюбленные решили узаконить свои и без того крепкие отношения.

53-летний актер поделился в своем блоге фотографиями с торжества, которое состоялось 12 октября и написал:

Мы празднуем наш союз, который строился 11 лет, союз, который дал свои плоды! Лили, сегодня я хочу, чтобы ты знал, как сильно я тебя люблю и что моя любовь к тебе будет длиться вечно. Спасибо всем причастным, этот день был незабываемым.

Певица тоже опубликовала несколько снимков и призналась мужу в любви:

Я люблю тебя навсегда. Слишком благодарна Богу за то, что он позволил мне иметь тебя, мой спутник. Так удивительно, так мило, так красиво, так прекрасно. Да благословит Господь наш союз!

Лусиано в роли Зейна

Пара сыграла свадьбу в парке под открытым небом, а на празднике было множество друзей и родных пары, включая общих сыновей пары и 23-летнюю дочь актера Сашу, матерью которой является популярная в Бразилии телеведущая Шуша Менегэл. Девушка, кстати, в прошлом году сама вышла замуж.

Под венец Лили пошла в белом платье с кейпом и длинным шлейфом, а Лусиано – в бежевом костюме-тройке. При ходьбе он опирался на трость – два года назад актер тяжело переболел коронавирусом и, по сообщениям местных СМИ, был практически при смерти. Некоторое время он пролежал в отделении интенсивной терапии на аппарате ИВЛ.

До этого его здоровье подкосили личные трагедии: в 2017 году от рака простаты скончался его отец Габриэль. Лусиано решил сделать перерыв в карьере, но вскоре стало известно, что отец оставил ему “в наследство” долги в размере нескольких миллионов реалов. У семьи не было возможности вернуть эти средства, из-за чего счета матери Лусиано – Бет Шафир – оказались заблокированы. Выплатить их помогло реалити-шоу о семье Шафир, которое вышло на экраны в 2020 году. Правда, дочь Лусиано отказаться принимать в нем участие, из-за чего рассорилась со своей бабушкой Бет.

Как изменились другие “краши” из наших любимых сериалов, смотрите в специальном материале HELLO.RU.


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