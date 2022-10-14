 

Виктория Бекхэм объяснила, почему свела тату с инициалами мужа

14.10.2022, 11:55, Разное
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В сентябре Виктория Бекхэм свела татуировку с инициалами супруга-футболиста Дэвида на запястье, чем вызвала волну слухов о проблемах в отношениях с мужем. Впрочем, Виктория поспешила опровергнуть домыслы, дав интервью на телевидении. В беседе с ведущим шоу Today она заявила, что начала сводить рисунок еще много лет назад.

У меня были эти татуировки давным-давно, но они не особенно аккуратные, – сказала она, отметив, что тела супруга и сыновей покрыты рисунками лучшего качества, –  Контуры были толстоваты, они выглядели не очень. Это вообще ничего не значит.

В подогреве слухов Виктория обвинила прессу.

Средства массовой информации начали строить предположения, не ухожу ли я от своего мужа? Нет. Меня просто немного тошнило от этой татуировки. Все очень просто, – заключила звезда.

Напомним, что недавно Виктория лично прокомментировала ситуацию слухи о конфликте с невесткой Николой Пельтц, супругой старшего сына Бекхэмов Бруклина. Следом за ней высказался и глава семейства, Дэвид Бекхэм. 

Помимо неурядиц внутри семьи, в этом году пострадал и бизнес Виктории Бекхэм. В августе она начала продавать одежду своего бренда с огромными скидками после новостей о частичном банкротстве. Сообщалось, что долг группы компаний Victoria Beckham Holdings дошел до 54 миллионов фунтов, а за время пандемии выручка упала на 6% — с 38,3 до 36,1 миллионов фунтов стерлингов. 

Виктория и Дэвис с сыном Бруклином и невесткой Николой


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