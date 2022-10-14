Задержанный по делу о военных билетах главврач военкомата Килимчук может быть причастен к «спискам Беглова»

В Санкт-Петербурге задержали главврача военкомата Владимира Килимчука по делу о купленных военных билетах. Параллельно в соцсетях обсуждают так называемые «списки Беглова» с фамилиями чиновников и депутатов Северной столицы, якобы получивших «иммунитет» от призыва на СВО в рамках частичной мобилизации. СМИ пишут, что приобретение статуса «негоден» могло быть очень востребованной услугой у петербургских чиновников и их родни.

«Как сообщил наш собеседник, одно из обстоятельств, на которое следствие обращает внимание, заключается в том, что в данной преступной цепочке активно участвовали городские чиновники. Услуга по покупке военника для себя или для детей пользуется у смольнинских госслужащих большой популярностью», – написали в ленте Telegram-канала «Площадь Восстания».

Почти месяц прошел после объявления частичной мобилизации, но из чиновников Смольного или депутатов ЗакСа Петербурга в зону спецоперации отправился только один Иван Есипов, зампред комитета по молодежной политике. Иначе обстоят дела с призывом в других регионах России.

Отсутствие призванных на фронт среди представителей горвластей может объясняться недавним уголовным делом, в рамках которого был задержан главврач военного комиссариата Санкт-Петербурга Владимир Килимчук –он мог нелегально выдавать военные билеты, в которых везде была проставлена категория «В» и одинаковый диагноз.