 

Новый ленд-лиз – Беларусь продаст России военную технику, которую Москва дарила Минску с 2002 года

14.10.2022, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Лидеры России и Белоруссии сегодня договорились о поставках отдельных видов вооружений по ленд-лизу.

Согласно официальным документам, Минск продаст до 20 артиллерийских установок «Мста-Б», 17 «Полонезов», 190 танков Т72Б3, до 80 БТР, 10 истребителей Су-25.

Война в УкраинеГлава Республики Беларусь заверил Владимира Путина, что инструкторы обучат российских военных пользоваться поставляемыми вооружениями.

– Наши инструкторы если уж справились с обучением монгольских артиллеристов, то с россиянами точно управятся, – отметил Александр Лукашенко.

Вооружения и обучение придётся оплатить по «абсолютно справедливым» ценам с плавающей рассрочкой под 12% годовых. Военные эксперты отмечают, что белорусское руководство умудрилось продать России в том числе те танки, артустановки и истребители, которые были подарены Москвой в 2002-2018 годах.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01.21 / Пенелопа Крус, Марион Котийяр, Ванесса Паради и другие на показе Chanel

15.12.21 / Пригожин предложил журналистам “Эха Москвы” и The Insider пообщаться с создателями фильма “16-й”

21.06.21 / СМИ: Ума Турман встречается с генеральным директором Bloomberg Джастином Б. Смитом

20.07.20 / Тата Бондарчук рассекретила нового бойфренда

15.03.22 / Как после переезда в новый дом семьи столкнулись с атакой потусторонних сил

10.10.22 / Завершился ремонт Нижегородской эстакады ТТК

02.02.22 / Сообщения об НЛО поступают от «заслуживающих доверия» лиц

05.04.22 / Олафу Шольцу начали поступать звонки из службы безопасности Газпромбанка

31.12.21 / «Они отписались от рассылки»: Песков объяснил, почему президенты Украины и Грузии не получили новогоднее поздравление Путина

24.09.22 / Володин: Дума рассмотрит вопросы гарантий для мобилизованных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика