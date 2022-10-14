Новый ленд-лиз – Беларусь продаст России военную технику, которую Москва дарила Минску с 2002 года

Лидеры России и Белоруссии сегодня договорились о поставках отдельных видов вооружений по ленд-лизу.

Согласно официальным документам, Минск продаст до 20 артиллерийских установок «Мста-Б», 17 «Полонезов», 190 танков Т72Б3, до 80 БТР, 10 истребителей Су-25.

Глава Республики Беларусь заверил Владимира Путина, что инструкторы обучат российских военных пользоваться поставляемыми вооружениями.

– Наши инструкторы если уж справились с обучением монгольских артиллеристов, то с россиянами точно управятся, – отметил Александр Лукашенко.

Вооружения и обучение придётся оплатить по «абсолютно справедливым» ценам с плавающей рассрочкой под 12% годовых. Военные эксперты отмечают, что белорусское руководство умудрилось продать России в том числе те танки, артустановки и истребители, которые были подарены Москвой в 2002-2018 годах.

—