Скандалы: Просто шутка

Россияне, живущие в Германии, получают «повестки из военкоматов»

Сотрудники российского посольства в ФРГ утверждают, что требования о явке в их ведомство рассылают «шутники». Столь же забавные, сколь и неприятные сообщения появились в блогах россиян, живущих в Германии: им стали приходить повестки на мобилизацию с требованием явиться в военкомат, якобы развёрнутый в посольстве России в Берлине.

Сообщается, что некоторые, особо законопослушные или любознательные, пришли по указанному адресу в российское посольство на легендарной берлинской улице Унтер ден Линден, и разумеется, не обнаружили никакого военкомата. Зато они обнаружили там сотрудников посольства с вытаращенными глазами, которые о том, что у них должен быть военкомат, впервые слышат.

Явление, видимо, было достаточно массовым, так что посольство даже опубликовало заявление, в котором сообщило, что, по всей вероятности, это был чей-то розыгрыш, поскольку россияне, живущие за рубежом, призыву не подлежат. В заявлении также предлагалось получателям таких сообщений, звонить на «горячую линию» посольства с тем, чтобы установить и поймать «шутников».

Правда, у пострадавших остался немаловажный вопрос: откуда у предполагаемого шутника база данных с адресами граждан России в Германии?

Не говоря уж о том, что весёлый аноним совершил вполне реальное уголовное преступление.

Иван Зубов

Оригинал материала: “Новые Известия”