Самое главное – это комфорт: устраиваем маленький «буддийский храм» в квартире для дзен-медитации

Вы когда-нибудь были в буддийском храме? Это замечательное место, где царит покой. Медитировать в буддийской храме — одно удовольствие, ведь требуется именно спокойная обстановка. Если поблизости нет тихого парка или сада и вы вынуждены медитировать дома, сделайте небольшие изменения и любая комната превратится в прекрасную дзен-зону. И пусть она будет далека от буддийского храма, это все равно поможет обрести внутренний покой, настроиться на отдых и расслабление.

Дзен-зона

Не важно, живете ли в большом доме или маленькой квартире — везде можно найти уютное место для дзен-зоны. Желательно выбрать уголок, где вам нравится находиться. Потребности у всех разные: кто-то любит уединиться в темноте, а кто-то на солнце. Главное, чтобы было тихо, потому что шум будет мешать медитировать. Если нет возможности полностью исключить его, попытайтесь создать спокойную обстановку с помощью успокаивающей музыки.

Дизайн

Важно, чтобы стиль дзен-зоны соответствовал ее окружению. Если не получилось выделить под это место целую комнату, то нужно создать умиротворяющий уголок таким образом, чтобы его стиль не отличался от остальной квартиры. Например, если гостиная, в которой вы будете медитировать, выполнена в современном стиле, рекомендуется использовать современные аксессуары, чтобы избежать эффекта диссонанса. К счастью, милая статуя Будды отлично смотрится в любом интерьере.

Цвета

Нельзя недооценивать силу цвета, так как он влияет на настроение. В зависимости от того, чего вы хотите достичь с помощью медитации, можно использовать цветотерапию:

красный — цвет любви и тепла, повышающий жизненный тонус; желтый — символ бодрости и свежести, но для некоторых он может стать отвлекающим; синий — это успокаивающий, прохладный тон, который идеально подходит для расслабления и очистки разума; белый — излучает чистоту и является символом новых начинаний; зеленый — оттенок природы и спокойствия, радующий глаз.

Оборудование

То, что будет в пространстве для медитации, зависит от того, как вы ее проводите. Если расслабляться движением или танцем, нужно только свободное место. Но большинство пытаются достичь полного расслабления стоя или сидя в статичной позе, поэтому нужен коврик для йоги, удобная подушка, пуфик или стул. Самое главное — это комфорт, поскольку мы можем достичь дзен, только если удобно расположимся. Но это не значит, что можно провалиться в кресле, так как важна правильная осанка.

Аксессуары

Мы можем добиться желаемого эффекта с помощью подходящих аксессуаров. Например, растения привносят в комнату ощущение жизни и природы. Также полезны кристаллы, которые не только красивы, но и имеют целебную силу. Аромат свечей и ароматических палочек поможет расслабиться, а различные эфирные масла можно использовать для домашней ароматерапии.

Также полезным дополнением будет вода. Достаточно налить ее в красивую деревянную или металлическую миску и положить сверху цветы. Предусмотрев все эти моменты, приглушите свет и погрузитесь в дзен.