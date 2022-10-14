 

Примадонны больше нет: Семья готовится к похоронам убитой на чужбине Пугачевой

14.10.2022, 10:45, Разное
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Артистка вновь укатила на чужбину, причем перебралась туда наша звездочка, по слухам, с концами. Сидя в Израиле, она написала гневный пост, посвященный критикующим ее соотечественникам: не стесняясь в выражениях, Алла Пугачева назвала людей “рабами” и “холопами”.

В комментариях обиженные россияне стали с новой силой критиковать супругу юмориста. Стало ясно, что для многих некогда преданных фанатов Примадонны больше нет. Но вполне возможно, что певица может вбить последний гвоздь в гроб своего авторитета.

Ксения Собчак внезапно улетела в Тель-Авив. В Сети появились слухи, мол, журналистка снимает интервью с Аллой Пугачевой. Новое видео может стать сенсацией, ведь артистка пока напрямую не высказывала свое мнение насчет политической повестки. Не исключено, что озвучит его она как раз в разговоре с теледивой.

Однако далеко не все считают этот шаг – хорошей идеей.

“Она себя этим интервью похоронит окончательно и сожжет все мосты”, – заявил журналист Михаил Шахназаров.

Ну, а семье певицы, получается, пора готовиться к похоронам своей авторитетной родственницы, условно говоря, убитой Ксенией Собчак и ее провокационными вопросами.

К слову, жизнь одной звезде она уже слегка подпортила. Именно после интервью с ней Моргенштерн* угодил в череду скандалов из-за свой фразы, обесценившей День Победы. Что же будет с Аллой Пугачевой, если она все же решилась на такой шаг, остается догадываться.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ


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