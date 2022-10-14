“В новой прекрасной роли”: близкий человек выдал правду о беременности разбухшей Нетребко
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Оперная певица и
мировая звезда Анна Нетребко крайне редко общается с прессой. Поклонники по
крупицам собирают информации о певице через ее микроблог в социальной сети. Именно
там Нетребко делится последними новостями. Например, именно в Сети она поделилась
возвращением в Италию: “Я вернусь в Неаполь уже в следующем сезоне в новой
прекрасной роли”.
Но иногда новые
посты и фотографии Анны вызывают много вопросов. Недавно она поделилась
кадрами, на которых прикрывает живот. Подписчики сразу сделали собственные выводы
о разбухшей Нетребко, и высказали предположения о беременности 51-летней
певицы. Напомним, что общих детей с нынешним супругом Юсифом Эйвазовым у артистки
нет.
Конечно, прямых
комментариев Анна Нетребко не дала. А вот близкий человек из окружения артистки
оказался более разговорчив. Директор Анны в России Владислав Монастырский выдал
правду о состоянии Нетребко.
“Она меня
просила говорить два английских слова: No comment”, — заявил директор. Кажется,
таким обращением Анна Нетребко решила разорвать контакты с русскоязычной
аудиторией. В любом случае, даже если беременность окажется правдой, через
девять месяцев подписчики узнают об этом из социальных сетей.
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