 

“В новой прекрасной роли”: близкий человек выдал правду о беременности разбухшей Нетребко

14.10.2022, 10:45, Разное
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Оперная певица и
мировая звезда Анна Нетребко крайне редко общается с прессой. Поклонники по
крупицам собирают информации о певице через ее микроблог в социальной сети. Именно
там Нетребко делится последними новостями. Например, именно в Сети она поделилась
возвращением в Италию: “Я вернусь в Неаполь уже в следующем сезоне в новой
прекрасной роли”.

Но иногда новые
посты и фотографии Анны вызывают много вопросов. Недавно она поделилась
кадрами, на которых прикрывает живот. Подписчики сразу сделали собственные выводы
о разбухшей Нетребко, и высказали предположения о беременности 51-летней
певицы. Напомним, что общих детей с нынешним супругом Юсифом Эйвазовым у артистки
нет.

Конечно, прямых
комментариев Анна Нетребко не дала. А вот близкий человек из окружения артистки
оказался более разговорчив. Директор Анны в России Владислав Монастырский выдал
правду о состоянии Нетребко.

“Она меня
просила говорить два английских слова: No comment”, — заявил директор. Кажется,
таким обращением Анна Нетребко решила разорвать контакты с русскоязычной
аудиторией. В любом случае, даже если беременность окажется правдой, через
девять месяцев подписчики узнают об этом из социальных сетей.


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