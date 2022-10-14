 

«Ни о чём не жалею» — Меркель настояла на правильности своего решения закупать газ у России

14.10.2022, 10:40, Разное
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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ни капли не сожалеет о решении сделать основную ставку в энергообеспечении её страны на российский газ, пишет Der Spiegel. По её словам, оно было правильным, рациональным и обоснованным, так как на фоне отказа от мирного атома и угольной энергетики ФРГ нужно было голубое топливо для перехода на альтернативные источники энергии. К тому же Москва продавала его дешевле, чем другие страны, отметила она.


AP

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не сожалеет о своём решении сделать основную ставку в энергообеспечении Германии на российский газ, пишет Der Spiegel. По её словам, на фоне постепенного отказа от ядерной и угольной энергетики голубое топливо было необходимо для перехода на экологически чистые источники энергии.

При этом решение покупать именно российский газ было «очень рациональным и обоснованным», ведь он дешевле, чем сжиженный природный газ из США, Саудовской Аравии или Катара. К тому же РФ «даже в годы холодной войны… была надёжным поставщиком энергии», подчеркнула она. При этом экс-канцлер отметила, что никогда не верила в «перемены через торговлю», но определённо была убеждена в том, что с помощью неё можно установить связь: «Поэтому я совершенно не жалею о решениях, а считаю, что в контексте того временя они были правильными».

Но боевые действия на Украине изменили ситуацию, пояснила Меркель. По её словам, наступил «переломный момент»: «И новое правительство, конечно же, должно на это реагировать. Что оно и делает». С начала спецоперации Германия и другие европейские страны пытаются ликвидировать свою зависимость от российской нефти и газа, объясняет Der Spiegel. В прошлом году на поставки из РФ пришлось 55% газового импорта в Германию, что связано с тем, что Меркель не прекратила торговые отношения даже после присоединения Крыма в 2014 году и продолжила поддерживать проект строительства трубопровода «Северный поток — 2».


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