Почему мы толстеем от переработанной пищи



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Это первое рандомизированное контролируемое исследование, в котором изучается воздействие ультра-переработанных пищевых продуктов (упакованных или быстрого приготовления, содержащих добавленные сахара, рафинированные углеводы, промышленные жиры, натриевые и синтетические ароматизаторы и консерванты).

Предыдущие наблюдательные исследования больших групп людей показали связь между рационами с высоким содержанием переработанной пищи и проблемами со здоровьем. Однако полученная информация не могла дать ответа на вопрос, являются ли виновниками именно переработанные продукты, или у людей, которые их употребляли, были проблемы со здоровьем по другим причинам.

«Хотя мы исследовали небольшую группу, результаты этого строго контролируемого эксперимента показали четкую и последовательную разницу между двумя диетами. Это первое исследование, демонстрирующее причинно-следственную связь: ультра-переработанные продукты заставляют людей есть слишком много калорий и набирать вес», – рассказал Кевин Холл, ведущий автор исследования.

В эксперименте приняли участие 20 здоровых взрослых добровольцев (10 мужчин и 10 женщин, средний возраст которых составил 31 год). В течение четырех недель они проживали в исследовательском центре, где по две недели (в случайном порядке) они питались только ультра-переработанными продуктами или, наоборот, минимально обработанными. Оба набора блюд содержали эквивалентное количество калорий, сахара, клетчатки, жиров и углеводов. Участники могли съедать столько, сколько им хотелось.

Рацион, состоящий из переработанных продуктов, не содержал очевидной нездоровой пищи. Предлагаемые исследователями продукты многими потребляются ежедневно и считаются питательным – сухие завтраки, кексы, белый хлеб, сладкие йогурты, маложирные картофельные чипсы, консервы, переработанное мясо, фруктовые соки и диетические напитки.

Второй рацион был основан на потреблении продуктов с минимальной обработкой – свежие фрукты и овощи, яйца, бобовые, жареная курица, рыба и говядина, а также цельные зерна, орехи и семена.

Самым поразительным открытием оказалось, что при потреблении ультра-переработанной пищи участники получали 500 дополнительных калорий в день, большей частью из углеводов и жиров. Это привело к увеличению веса в среднем на два фунта (около 1 кг) за две недели.

Исследователи выявили, что при потреблении необработанной пищи уровень гормона подавления аппетита повышался, в то время как уровень грелина (стимулирующего голод) – снижался.

«Нам нужно выяснить, какие именно аспекты ультра-переработанных продуктов повлияли на пищевое поведение людей и привели их к увеличению веса. Следующим шагом является разработка аналогичных исследований с пересмотром ультра-переработанной диеты, чтобы увидеть, могут ли эти изменения повлиять на потребление калорий и массу тела», – поделился планами Кевин Холл.

Исследователи полагают, что некоторые различия в уровнях белка между ультра-переработанными и необработанными диетами могут потенциально объяснить до половины разницы в потреблении калорий.

Несмотря на полезность минимально обработанной пищи, исследователи также отмечают: «Мы должны помнить, что на приготовление менее обработанных продуктов уходит больше времени и больше денег. Просто сказать людям, чтобы они питались здоровее, для некоторых людей может быть неэффективным без улучшения доступа к здоровой пище».