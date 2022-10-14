 

В Калуге зек с помощью напильника выточил микропроцессор по техпроцессу 28 нм

14.10.2022, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Администрация ФКУ ИК №64 УФСИН России по Калужской области отчиталась об успехах в сфере импортозамещения высокотехнологичных электронных компонентов.

В кустарных условиях заключённые создали микропроцессор, выполненный по техпроцессу 28 нм и ни в чём не уступающий западным аналогам.

Уникальную работу выполнил бывший учитель физкультуры, пожелавший остаться анонимным. До этого он неоднократно утверждал, что не умеет делать процессоры, но сотрудники колонии верили в его способности и всякий раз проводили с ним мотивирующую беседу, а потом оставляли в карцере, чтобы он мог подумать о своём таланте. Наконец, он и сам ощутил, что готов к осуществлению технологического прорыва.

– Как только руки зажили, я попросил у сокамерников напильник поменьше и два коробка спичек, а затем аккуратненько этот процессор выточил из палёной симки, транзистора от радиоприёмника и золотого зуба, – цитирует гения администрация колонии.

Ставить производство инновационного процессора «на поток» пока не планируется – оказалось, что он сильно опережает своё время и сейчас попросту не существует техники, которая могла бы с ним работать.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06.20 / Принц Гарри и Меган Маркл поработали в пекарне Лос-Анджелеса вместе с бывшими заключенными

28.02.22 / В российские школы поступила методичка

20.10.20 / Мнение: У «Большой Украины» есть немалые препятствия

26.07.20 / Настя Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом

05.06.22 / Мнение: Надолго ли хватит мяса

02.06.22 / Из-за нехватки импортной краски Гознак приступил к печати чёрно-белых паспортов

09.06.22 / Редкую скрипку Страдивари планируют продать с молотка за $11 млн

20.04.22 / Екатерина Соколова-Жубер про сериал “Пассажиры”, кармический долг перед Гилевым и подарки героине Чиповской

17.05.21 / Игорь Стрелков задержан для обмена на Виктора Медведчука

30.10.20 / Предсказание колдуна Тюве о будущем человечества

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика