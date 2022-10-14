В Калуге зек с помощью напильника выточил микропроцессор по техпроцессу 28 нм

Администрация ФКУ ИК №64 УФСИН России по Калужской области отчиталась об успехах в сфере импортозамещения высокотехнологичных электронных компонентов.

В кустарных условиях заключённые создали микропроцессор, выполненный по техпроцессу 28 нм и ни в чём не уступающий западным аналогам.

Уникальную работу выполнил бывший учитель физкультуры, пожелавший остаться анонимным. До этого он неоднократно утверждал, что не умеет делать процессоры, но сотрудники колонии верили в его способности и всякий раз проводили с ним мотивирующую беседу, а потом оставляли в карцере, чтобы он мог подумать о своём таланте. Наконец, он и сам ощутил, что готов к осуществлению технологического прорыва.

– Как только руки зажили, я попросил у сокамерников напильник поменьше и два коробка спичек, а затем аккуратненько этот процессор выточил из палёной симки, транзистора от радиоприёмника и золотого зуба, – цитирует гения администрация колонии.

Ставить производство инновационного процессора «на поток» пока не планируется – оказалось, что он сильно опережает своё время и сейчас попросту не существует техники, которая могла бы с ним работать.

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