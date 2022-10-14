Ипотека под 0,01%: как купить квартиру с огромной выгодой

Пандемия коронавируса и дальнейшая мировая экономическая нестабильность негативно отразились на отечественном рынке недвижимости. В период стагнации многие граждане не рисковали вкладываться в дома и квартиры. Спрос на жилье упал также из-за выросших процентов по ипотеке.

Однако сейчас российский рынок восстанавливается. Более того, цены на недвижимость начинают расти. В этих условиях очень важно не упустить момент и приобрести квартиру с максимальной выгодой. По словам эксперта по недвижимости Кирилла Кулакова, делать это нужно именно сейчас.

Он подчеркнул, что в период стагнации у застройщиков возникли риски по заморозке кредитных ресурсов в уже готовых многоквартирных домах. В итоге некоторые из них приняли решение субсидировать ипотеку, чтобы полученные средства вложить в новые проекты.

Решение максимально прагматичное, поэтому цены на жилье будут только расти – застройщикам необходимо окупить сегодняшние потери. Меж тем, именно сегодня у россиян есть возможность воспользоваться субсидией. По данным телеканала “Царьград”, ставки могут доходить до символических значений в 0,01%.

Как отмечает телеканал “360”, эксперт призвал граждан покупать квартиры у застройщиков, которые готовы субсидировать ипотеку. Очевидно, что данное предложение ограничено по времени. Цены на недвижимость станут выше в течение следующих двух-трех лет.