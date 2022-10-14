 

“Муж не просил рожать”: 57-летняя Повалий откровенно о появлении еще одного ребенка

14.10.2022, 9:20, Разное
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Таисия Повалий с радостью вспомнила музыкальный телепроект “Две звезды”, который не так давно завершился на Первом канале. Она участвовала там вместе с красавцем-сыном – Денисом Повалий. “Там было очень комфортно – собрались потрясающие семейные пары, – улыбается артистка. – И мы вообще не чувствовали конкуренции, каждый занимал свое место”.

Певица уверяет, что репертуар подбирала вместе с сыном, творчески подходя к этому делу. Но случались и стычки. “Были у нас и спор, конечно, – признается звезда. – Денис все время цеплялся ко мне за то, что я якобы мало занимаюсь. Но он забыл, что я профессионал! (В 1990 году получила первую награду на известном конкурсе Гостелерадио СССР “Новые имена” – Прим. ред.)”.

Участие сына в проекте артистку порадовало. “Меня даже удивило, что он так хорошо и уверенно держится на сцене, – пояснила она. – Я редко видела его выступления, но оказалось, что он делает все хорошо и правильно”.

А вот еще одного ребенка 57-летняя певица завести не планирует, хотя некоторые ее, даже более взрослые коллеги, это сделали – Пугачева, Виторган. Хотя многие – при помощи суррогатных матерей. “Нет, надо рожать самой, – пояснила звезда. – Впрочем, муж не просит, и никогда не просил”.


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