«Русалка», голливудские волны и челка-косичка: эффектные прически для любого образа и стиля жизни

Представляем вашему вниманию простые и яркие прически, которые отлично смотрятся как днем (на работе или учебе), так и в вечернее время. Создавать такие прически невероятно просто, а выглядят они потрясающе. Вот несколько примеров, которые помогут вам выглядеть сногсшибательно.

Мягкие волны и низкий пучок

Мягкие крупные локоны – как стиль жизни. Прекрасная укладка, которая легко создается за несколько минут благодаря парикмахерским щипцам с большим барабаном. Также отлично выглядит низкий немного небрежный пучок. Эти укладки уместны как в офисе, так и на вечеринке.

Косы

Косы помогают создать нежный и женственный образ и, наверное, никогда не выйдут из моды. Вариаций плетений очень много, вот несколько примеров.

Заплетите плотный колосок на виске с одной стороны, а остальную массу волос перекиньте на другую сторону. Образ получится мягким и экстравагантным одновременно.

Отличным решением станет французская коса заплетенная в виде ободка. Сделайте звенья косы мелкими и сильно вытяните их. Такая прическа подойдет к любому наряду.

Если вам надоели распущенные волосы, но вы не умеете плести косы, то запаситесь прозрачными силиконовыми резинками. На основе небольших хвостиков с помощью прозрачных резинок можно сделать великолепную прическу, имитирующую косу. Вам всего лишь нужно завязать друг под другом несколько небольших хвостиков. Верхний разделить на две пряди и соединить их под следующим хвостиком. Повторяйте так, пока не достигнете той длины косы, которую хотели.

Зачесанные назад волосы – выигрышный вариант прически, он открывает линию лба и позволяет акцентировать внимание на глазах. но, если вам надоел такой вариант укладки, просто уберите волосы в мягкую косу. Пряди будут убраны от лица, а основная масса волос останется распущенной.

Эффект мокрых волос и обернутый хвостик

Гели для укладки позволяют придать вашей прически не только надежную фиксацию, но и необычный вид. Так если оставить пряди небрежно зачесанными назад, как будто вы только вышли из душа, то для создания провокационной прически больше ничего и не понадобиться.

Хвостики настолько обыденная прическа, что мы перестали считать ее чем-то интересным. Но если обернуть резинку для волос прядкой волос и закрепить конструкцию невидимкой, то вы получите милую нетривиальную прическу.

Крутые локоны и прямые пряди

И локоны, и прямые пряди могут выглядеть невероятно свежо, особенно, если в обычной жизни вы используете совершенно иной образ.