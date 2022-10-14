 

Имущество делится поровну: композитор Ротару сообщил о разводе Цой после тридцати лет брака

14.10.2022, 7:55, Разное
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Несколько лет назад Анита Цой и Владимир Матецкий заключили дружеское пари. “Я уверен, что в ближайшие пару лет ты разведешься, – вспоминает слова композитора певица. – И я понимаю, что на 99 процентов он прав”.

Замуж за Сергея Цоя Анита вышла в 19 лет, еще не будучи эстрадной звездой. “Я понимаю, что если бы мой муж не принял меня такой, какая я есть – со всеми проблемами, отсутствием дома, любовью поклонников, – то, конечно, все окончилось бы разводом”, – считает артистка.

“Пока спор никто не выиграл, – сообщила звезда за кулисами гала-концерта благотворительного фестиваля “Белая трость”. – В счастливом браке я состою уже 32 года. Но, как говорится, и на старуху бывает проруха, поэтому ничего не загадываю”.

Анита говорит, что долгое время с мужем не заключала брачного договора – все строилось на взаимном доверии. “Я считала так: все, что он заработал, это его, а все, что заработала я, это мое, – пояснила исполнительница. – Сейчас он заработал чуть больше. А потом брачный договор нам все-таки понадобился и мы его заключили. По его условиям имущество делится поровну”.

Но, дай Бог, до этого все-так не дойдет. Певица делает все, чтобы сохранить свой крепкий брак. “Я понимаю, например, что отказывать в близости мужу нельзя, несмотря на усталость, – открыла она тайну. – А то раз откажешь, два откажешь, а на третий он уже будет искать другие варианты. К тому же нашу интимную жизнь мы разнообразим игрушками – у кого их нет! (смеется)”.


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