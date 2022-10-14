Мнение: О новых угрозах России

Это уже нечто несусветное!

«Фантомас разбушевался». И начал угрожать уже не по-детски. Так, что всё предыдущее можно считать лишь предварительной разминкой. А теперь дела и правда обстоят очень серьёзно.

Такие люди ведь так просто словами не бросаются…

Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что в случае применения Россией ядерного оружия Запад «уничтожит» (он употребил английское слово annihilated) российскую армию, не прибегая к подобным вооружениям.

«Путин говорит, что не блефует. Так вот, он не может себе позволить блефовать. И должно быть ясно, что люди, которые поддерживают Украину, и Евросоюз со странами-членами и #США с НАТО — тоже не блефуют», — сказал г-н Боррель. «Любая ядерная атака в отношении Украины вызовет ответ — не ядерный, но настолько мощный военный ответ, что российская армия будет уничтожена», — добавил он.

Генеральный секретарь #НАТО Йенс Столтенберг тоже предупредил, что если Россия применит ядерное оружие, то “перейдет очень важную границу», что приведет к «серьезным последствиям». Впрочем, обстоятельства при которых страны НАТО могли бы применить ядерное оружие сейчас «очень отдалены», подчеркнул генсек Альянса. Видимо, военные сейчас больше понимают в рисках, чем раздухарившиеся дипломаты.

Меж тем журналисты Би-Би-Си заметили, что время своего самого громкого выступления президент России Владимир #Путин заявляя, что Москва готова применять для защиты своей территории все имеющиеся средства, и «это не блеф», прямо не говорил о возможности использования именно ядерного оружия. То есть, только на Западе это однозначно восприняли как угрозу ядерного удара.

И в этом контексте интересны два момента.

Во-первых, осознаёт ли главный евродипломат, что угрозы в адрес Вооружённых сил РФ, а тем более — действия в соответствии с высказанными угрозами способны вызвать как раз тот самый ответ с применением «всех имеющихся средств»? И, во-вторых, помнит ли Жозеп Боррель, что задача дипломатии — предотвращать и купировать военные конфликты, а не провоцировать и раздувать их?

Вообще, это какое-то помешательство, когда дипломаты говорят языком военных, а военные охлаждают пыл дипломатов. Неужели жажда коллективного самоубийства через всеобщее разрушение настолько сильно овладела Старым Светом?

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