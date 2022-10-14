Семья распалась: Оставивший жену богатенький внук Пугачевой смылся на чужбину

Вокруг семейства Примадонны в последнее время ходит много слухов. После ее очередного отъезда за границу и гневного выпада в адрес россиян внимание к ней приковано огромное, как и к ее родственникам. На прошлой неделе в центре обсуждения оказался внук Аллы Пугачевой.

В прессе появилась новость о том, что Никита Пресняков, якобы, попал под частичную мобилизацию, а забрали его, писали СМИ, в самом разгаре репетиции в театре. Известие наделало много шума, а поклонники уж стали переживать за своего кумира. Благо поставить точку в этом вопросе решила жена молодого артиста: Алена Краснова назвала информацию сплетнями и ложью.

Теперь о родственнике Аллы Пугачевой поползли новые слухи: пишут, якобы, музыкант вообще уехал из России – вслед за знаменитой бабушкой смылся на чужбину. Сначала утверждалось, что Никита Пресняков находится в США, а теперь появились новые данные: мол, певец, отправился в Литву.

При этом жена сына Кристины Орбакайте находится в России: ее заметили на вечеринке в Москве, правда, супруга рядом не оказалось. Получается, если Никита Пресняков все же уехал за бугор, то благоверную оставил одну на родине – вот так вот на время семья распалась! Но все это, конечно, на уровне слухов: звездная семья в свою очередь пока никак их не комментирует.

Ранее “Дни.ру” писали данные о заработках богатенького артиста, который увлечен музыкой, выступает на сцене театра и участвует в телешоу. За свои старания внук Аллы Пугачевой получает приличные деньги.