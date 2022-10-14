 

Народ молится: Найденная в кустах с обрезанными руками Цымбалюк-Романовская борется за жизнь

14.10.2022, 5:15, Разное
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Широкую известность пианистка получила из-за скандальных отношений с Арменом Джигарханяном: ее даже не остановила внушительная разница в возрасте. Роман, в искренность которого, к слову, верили единицы, и нашумевшее расставание должны были натравить на Виталину Цымбалюк-Романовскую армию хейтеров – как это обычно бывает.

Но все произошло с точностью наоборот. Вместо злопыхателей чувственная блондинка обзавелась толпой поклонников, которые ежедневно восхищаются ее внешностью, манерой одевать и мыслями. Что уж говорить, народ приходит в восторг даже от неудачных снимков артистки, опубликованных в ее микроблоге.

Накануне Виталина Цымбалюк-Романовская порадовала фанатов фотографией с отдыха: на снимке они нашли ее в кустах, одетую в розовую тунику и плетеную шляпку. Однако кадр выглядит слегка странным: руки пианистки опущены глубоко в листву, поэтому кажется, будто они обрезаны.

Но ослепленные улыбкой блондинки россияне этого, кажется, даже не заметили, а в очередной раз отметили ее красоту и жизнерадостность. Новый пост экс-возлюбленная Армена Джигарханяна посвятила своему самочувствию. Судя по подписи, она всеми силами борется за жизнь – яркую и беззаботную.

“Настроение – жить!” – отметила блондинка.

Влюбленный в пианистку народ принялся молиться за ее благополучие в комментариях: кто-то под публикацией Виталины Цымбалюк-Романовской оставил смайлик в виде рук молящегося.


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