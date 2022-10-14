Мнение: И наконец – немного оптимизма

Власти, уже ничего не стесняясь, объявили мобилизацию перманентной. «Есть мобилизации начало, нет у ней родимого конца». Какой-то хрен из правящей камарильи (Нарышкин?) сегодня выступил, что мобилизация будет и в 2023, и в 2024, и поэтому (!) нельзя не выбрать Путина на новый срок. Связь примерно такая же, как между терактом в Беслане и отменой выборов губернаторов – то есть не поддающаяся логическому объяснению, и именно поэтому железная.

Но мне всё-таки не даёт покоя вид бараньих стад, изо всех град и местечек бывшей РФ шагающих на убой – покорно, смирно и безропотно. Что-то в этой картине не так – она слишком уж абсурдистская. В происходящем слишком начисто отсутствует смысл для самих баранов. Можно, конечно, попросту полностью отказать «народу» в наличии мозга (что многие и делают, причем не без злорадства) – и на этом успокоиться…

Но мне мешает мой инстинкт политтехнолога. Вопреки распространенному мнению дураков, работа на выборах отнюдь не заключается в «обмане лохократа»; наоборот – политтехнологи, приходящие «обманывать и обводить вокруг пальца лохов-избирателей», долго в профессии не задерживались (раньше, пока еще выборы были хоть в каком-то подобии): народ обычно по-своему очень умен, и опыт учит исходить из того, что он как минимум не глупее тебя самого – иначе просто ничего не получится.

Да, «глубинный» народ в России часто иррационален – но он не глуп. Чего ж ради он покорно бредет «захватывать Украину» в ситуации, когда буквально всё против него?

Внезапно подумалось, что глухое брожение в России – «они неправильно провели приватизацию» – возможно, всё-таки никуда не делось. Да, этот вопрос демонстративно и много раз велено считать закрытым, все пути и способы недовольства наглухо перекрыты и забетонированы – вопроса как бы нет, он как бы «протух». Причем все это время он был перекрыт как бы с двойной надежностью – если бы даже вдруг победила «оппозиция» в лице «демократов» и «либералов», то есть Навального, Волкова и Альбац – этот вопрос бы ТЕМ БОЛЕЕ никто и не подумал поднимать.

Но, возможно, народ всё-таки захотел обрести субъектность – раз уж его никто принципально не хочет и не собирается слышать? Да, давно уже – выборы фарс, протесты бессмысленны, митинги запрещены, на всё ответ – дубинка омоновца/росгвардейца и безотказная тюремная швабра. Ничего нельзя, «они» плотно контролируют ВСЁ. Как сказала одна моя знакомая журналистка – не время сейчас выходить с шариками на площади. И ей вторит дружный хор отчаявшихся и бегущих – не время! Ой, не время!

Да, на площадь с шариками точно не стоит – повяжут. А с автоматом? С автоматом, быть может, будет другой эффект?

Гибкость мышления – это возможность рассматривать явления в разных ракурсах. Да, в основном для немногочисленной интеллигенции мобилизация (частичная) – это слезы, боль, смерть и безнадежность, сопряженные к тому же с бесчестием. Вполне правомерный взгляд, но, видимо, есть и другой взгляд: мобилизация – это раздача оружия. Государство САМО раздаёт народу автоматы, гранатометы и боезапас к ним.

И обещает делать это постоянно на протяжении как минимум года.

Я, естественно, не говорю о том, что есть какой-то сознательный план, и «народ принял решение»… У РФ-народа нет коллегиальных органов, «улица корчится безъязыкая». Это роевое сознание, оно ТАК, как я пишу, не мыслит. Но – оно мыслит. И люди «просто» пришли за оружием. В представлении этой многоногой гусеницы украинцы – это просто те, кто научит с этим оружием обращаться. Так, как только и понимает народ: бросили в реку – плыви; не научился – не повезло.

И ведь нельзя сказать, что этот план ничем не обоснован: мобилизация 1914-1917 годов именно этим и завершилась. Ну а как, собственно, достучаться? Если не слушают, когда ты без оружия – может, послушают с оружием?

В этом плане те, кто бежит к границам, действительно вызывают у «глубинного» легкое недоумение: хм… странно… люди бегут, когда им дают оружие – зачем?! Впрочем, гусеница не вникает.

Обезумевшие «руководители» нашей правящей ОПГ вбили себе в голову, что «против украинцев» им надо «много, очень много» пушечного мяса, они гребут всех – и ума не хватает, что при росте армии выше некоего – не очень высокого – порога чеченские заградотряды окажутся абсолютно бессильны, станут тем, чем они объективно и являются – песчинкой в море хаоса. Тонкошеие «вожди» не понимают – гусеница понимает. В том, что осталось от России, из ничего собирается гигантский СУБЬЕКТ – тот самый, который упоминается в Конституции. Речь не о «русском народе», речь о просто Народе. Том, про который чисто для блезиру написали (и тут же забыли), что он «является источником всякой власти».

Обольщаться, понятно, не надо – вырастает не благостный зайчик, а дикий монстр. Однако, между нами говоря – одно точно: Украина ему до фени. Жрать он будет так называемую РФ – и сожрет всю. Вместе с нынешними «элитами», которые почему-то вообразили, что заняли свои места на века. Черт с ними, не жалко. Разбудили Хозяина – получите.

Лучше бы, конечно, не будили.