 

“Такого никогда не было”: подруга Киркорова о катастрофе с хлебными новогодними корпоративами

14.10.2022, 3:50, Разное
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Катя Гусева – официальный диджей короля российской эстрады Филиппа Киркорова – обычно уже в сентябре была “забукирована” на декабрь, получала предоплату за новогодние выступления. Сейчас на календаре середина октября. И никаких предложений нет. Причем такая ситуация – повсеместно.

“В этом году у меня были предоплачены три новогодние мероприятия, которые после недавних событий в стране оказались заморожены, – переживает Гусева. – Клиент сейчас даже не готов сказать, состоится ли в итоге выступление, а я готова вернуть предоплату в случае отмены. Звонков с предложениями на декабрь сейчас нет вообще. И не только у меня, а и у большинства артистов”.

Для звезд это, конечно, катастрофа. Они не могут спланировать график выступлений, потому что приглашения приходят в последний момент – буквально накануне. “Люди сейчас живут в такой ситуации, что никто ничего не может заранее планировать”, – пояснила Гусева.

“В сентября я знала как минимум о десяти датах выступлений в декабре, – рассказала Катя. – Сейчас – полный ноль. Я понимаю, что пока у меня нет даже одного гарантированного корпоратива”.

По словам Гусевой, сейчас все артисты очень боятся, что в стране будут отменяться новогодние мероприятия и выступления. Боятся, что текст песни Филиппа Киркорова 1994 года окажется пророческим:

Страна моя, тебе не до концертов,

Сегодня словно в огненном кольце ты.

Душа твоя полна тоской и болью

И в небе ни просвета над тобою.

Какой-то сон кошмарный и нелепый…

“Люди не должны лишаться того, где они могут отдохнуть и расслабиться. Концерты не могут отменяться, потому что дарят людям надежду”, – считает Гусева.


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