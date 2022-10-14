 

“Сумасшедший”: для чего недалекому Галкину* понадобился украинский талисман

14.10.2022, 2:26, Разное
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Максим Галкин* в свое время был очень востребованным юмористом, российский зритель с огромным удовольствием ходил на его концерты. Однако с недавних пор артист решил сменить профессию и стал политологом. Теперь он с завидным постоянством комментирует на своих выступлениях политические события в мире, не стесняясь при этом поливать грязью свою родину, а также руководство страны.

Понятно, что после стольких язвительных заявлений на родине комика особо-то и не ждут. Более того, Минюст РФ уже внес его в список иностранных агентов. Так или иначе, кормить безработную супругу и детей чем-то нужно. Долгое время хранившая молчание Алла Пугачева сегодня живет с мужем и поддерживает его позицию.

Сам Максим Галкин* не может оставаться рядом с Примадонной отечественной эстрады и наследниками. Он колесит по миру и пиарится на политических темах. На концерте в Барселоне артист пошел еще дальше и заявил, что будет носить с собой украинский талисман.

Платок с надписями на украинском языке – хустинку – ему подарила одна из поклонниц. Она и попросила комика не расставаться с презентом. Меж тем, историк костюмов Василий Бочаров уверен, что Максим Галкин* взял вещицу “по глупости”. Он подчеркнул в интервью Пятому каналу, что никакого смысла в платке нет.

“Мы ж говорим про Максима Галкина”. Это когда умудренный опытом сумасшедший профессор начнет чего-нибудь вдруг вырисовывать… А тут речь идет про шоумена”, – сыронизировал эксперт.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ


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