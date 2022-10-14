Вовчик + Агата = Ерунда какая-то – Личное мнение

Отчаявшаяся Агата Мученица пошла по скользкому пути Волочковой, Бони и Асмус — завела напоказ сердечного друга.



Фото: Соцсети

Другом оказался актёр сериала Реальные пацаны — ну тот, лысенький. Очень милый.

Така любовь вот.

Нет, ну понятно дело, что скорее всего — роман постановочный. Снимаются оба, видимо, в очередном киношедевре. И вот для того, чтобы мы узнали об этом фильме, харизматичный, но чуть лысенький Вовчик целует вовсю разведённую тётку Агату.

Что сказать? Жалко Вовчика. Жалко Агату. Жалко даже Олега Волочкова, если честно. Всех жалко.

На что рассчитывает Муципуциевна, непонятно. На то, что бывший муж взревнует? Или, что вдруг поклонники скажут, что у неё наладилась личная жизнь?

Утёрла носы всем, ага. Вовчиком. Слышь, Паш, у твоей-то бывшей Вовчик теперь завёлся! Волосы, небось, от ревности рвёшь, да? Жалеешь, что потерял такую женщину?

А у вас был вымышленный возлюбленный? Или вы кого-нибудь вот так прикрывали?

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