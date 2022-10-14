Мнение: Письмо: “Слишком много грязи и манипуляций”

Человек, действуя в границах, может влиять на то, что происходит в его индивидуальной жизни.

Но на его жизнь влияет еще и среда, природная, социальная, и, например, эпидемии и войны находятся вне его индивидуальных границ. В какой-то мере это все относится к социальной ответственности, в которой он частично тоже участвует, и лучше ему не быть аморфным и индифферентным, чтобы не упустить время, когда катаклизм еще можно предотвратить.

Но социальная ответственность – тема очень сложная, индивидуальная ответственность, то есть ответственность за свою индивидуальную жизнь – намного проще.

Чем больше у вас косяков в этой вашей жизни, тем больше хвостов в поле, то есть много преград появится в вашем будущем. К хвостам в поле приводит жадность, мстительность, неблагодарность, эгоизм, а так же равнодушие и безразличие к чужим страданиям. Чем больше порок, тем хуже поступок и больше хвост в поле, а чем больше хвост, тем хуже будущая жизнь.

Давайте посмотрим в этом письме, что ждет автора.

Здесь описан камбэк, о котором мечтают многие из тех, кого бросили.

Однако камбэк – ситуация возмездия, которая может бумерангом обернуться против вас, если вы будете мстительны и жестоки.

sonnayavu37

Уважаемая Эволюция, здравствуйте!

Я писала Вам письмо про отношения с Р, история получила неожиданное для меня продолжение, прошу Вашего разбора.

Мы с Р встречались 3 года, он сильно выше меня по финансовому положению, но опеки я от него почти не видела, это я ему давала её, а он всегда хотел меня контролировать, и чтобы всё было так как он хочет. Мы прошли вместе немало кризисных точек –он много пил, а потом перестал, много рассказывал мне про свою бывшую жену и это мы пережили, вопросы эмиграции и многое другое. Мне 35, ему 38, и я очень хотела ребенка, он только пьяным мог сказать – что да, наверное пора, а трезвый держал рот на замке, мы тщательно предохранялись.

В феврале 2022 года, я предложила ему разойтись, т.к. видела, что человек грезит переездом в другую страну, а у меня такой готовности нет и никогда не было, он знал об этом. В ходе разговора им было принято решение, что он остается в России, и мы продолжаем искать землю для строительства дома.

Ближе к июню наши отношения совсем потеплели, ссор стало меньше, и я решила поговорить опять про ребенка (раньше про это шла речь зимой и год назад). Разговор я начала совсем ужасно, видимо скрываемое нетерпение долго копилось и вылилось практически в истерику. Потому что на запрос – давай родим ребенка, он меня просто обнял и молчал. Я решила дожать, и в итоге он мне сказал, что я веду себя отвратительно, и что так дело не делается, что в ближайшее время точно нет. Я уже на психе ответила, что я как чемодан без ручки, и бросить жалко и нести тяжело.

И он прямо мне глаза сказал – да, так и есть, так отрасти ручку! Что ничего не изменилось, и что я ничего не сделала для того, что его отношение ко мне поменялось. А я смотрела на него и понимала, что это всё, приехали, моя остановка, что я хоть в лепешку расшибусь, но никогда не буду для него достаточно хороша.

У меня хватило ума не сжигать мосты сиюминутно. Утром я отвезла его домой как обычно, даже улыбаясь, и через день, всё обдумав, написала ему, что хочу завершить наши отношения и что вся ответственность на мне. Он ответил, что заедет и заберет вещи. Самое интересное, что думала буду с трясущимися руками, но нет, абсолютно нормально его встретила – помогла собрать вещи, и напоследок он мне сказал, что я сделала большую ошибку, и всё у меня в жизни будет плохо, но он желает мне всего хорошего. Я просто стояла и смотрела на него, а потом ушла. Мои родители были просто счастливы, что мы расстались.

(Ну вот автор вышла из отношений. Получилось относительно экологично, потому что 1) до этого был теплый период, не было ссор, то есть автор вела себя более-менее в границах, 2) у нее было основание для ухода, тянуть с материнством она уже не могла. Не совсем экологичным получился ее наезд на мужчину и ее вывод, что она “недостаточно хороша”. Очевидно, что именно вопрос ребенка вызывал страх мужчины, а не ее недостатки. Самым экологичным было бы, если бы автор выразила благодарность мужчины за все и объяснила ему, что к сожалению их дороги расходятся из-за его нежелания иметь ребенка. Поле автора после такого расставания было бы очень красивым)

Через неделю он мне написал, что забыл часть своих вещей и просит собрать и привезти ему. Собрать, я собрала, а насчет привезти, написала, что пусть на работу ко мне приезжает и забирает. В этот день меня трясло, и я уехала с работы, попросив подружку передать ему вещи. На что получила от Р сообщение, что я веду себя крайне пренебрежительно и тп. Потом еще предлагал отвезти на вокзал, т.к. знал, что у меня запланированная поездка, я отказалась.

(Здесь мужчина пытается тормошить автора, но делает это грубовато и настраивает поле против себя)

Прошло два месяца, я съездила в отпуск и в целом чувствовала себя нормально, меня не накрыло ни разу. Почувствовала в себе силы общаться еще с кем-то, и зарегистрировалась на сайте знакомств. Через неделю Р написал мне сообщение такого формата «Привет. Если моя значимость для тебя еще велика, и если ты не вступала в половые контакты с другими мужчинами, то у меня к тебе предложение – семья. Если нет, отвечать ничего не нужно.»

(Эти два месяца значимость автора подрастала, рефлексия значимости у мужчины тоже появилась. Поэтому он выходит к ней с предложением. Предложение сформулировано так себе, но по сути это – уже камбэк)

Я вступила в переписку и отказалась, сказав вкратце, что изуродованной семьи не нужно ни мне ни ему, и к нелюбви я не вернусь, ведь теперь я понимаю, как это было. От ответил, что услышал меня и тогда теперь он будет сжигать мосты. Прощай.

Как же меня накрыло ночью, я не могла дышать, была натуральная истерика, я даже начала думать о том, чтобы позвонить ему…. молила себя просто дотерпеть до утра, просто дотерпеть. И утро наступило.

(Здесь важно увидеть, почему она не могла дышать. Ответом на камбэк не должны быть скалки и щипцы, а здесь получилось и то и другое, и слив, и косяк)

А на следующий день я познакомилась с И. И как-то так быстро меня закрутило его вниманием и энергией, что я была в шоке, но мне казалось, что даже просто гуляя с ним, я изменяю Р.

(Однако, автор преодолела раскачку, остановила слив, не растила корону, перевела фокус и поэтому пришла в нормальное состояние. Поле за такое награждает обычно. Кто понимает, каков психологический механизм такой “награды”? Если избавиться от персонификаций и учесть, что поле – не человек, а совокупность сил, основанных на физических законах природы и социума)

Спустя неделю Р начал писать моему отцу и продолжать писать мне, и тон письма совсем изменился. Я его таким почти никогда не видела – нежным и просящим, что он меня любит, и чтобы я к нему вернулась. И тут я действительно поняла, что теперь он меня любит, но возвращаться к нему я не хочу, и чтобы не давать ему надежды, написала жестко, что я больше не люблю его и возврата к нему быть не может.

(Стоило автору почувствовать устойчивость и получить небольшое превосходство в поле, они сейчас же начала косячить. Кто опишет, почему это с ней произошло? Рефлексия тут тоже стала плохой, она считает, что не хотела давать ему надежды. А на самом деле?)

Прошел месяц тишины и после, я получаю письмо от Р, где очень много всего намешано – где вылито много грязи в мою сторону, где рассказано, как он много вкладывался в отношения, как он хотел от меня ребенка, что он всегда очень любил меня, что я нахожусь на этапе обесценивания, и мне нужно пройти этот этап правильно. А самое основное – он предложил мне сделать ЭКО с его донорством, и что я смогу выбрать – дать ему права на ребенка или нет, это если я не захочу к нему возвращаться. Ответ я ему написала – что нет, я иду дальше одна, и через два часа он приехал ко мне. Просил начать всё с чистого листа, я не увидела в человеке понимания моих слов совсем, и мне пришлось сказать ему, что у меня новые отношения, и попросить его уйти. Я видела, что для него это был удар, но как еще вывести его из этого состояния, не понимала. У него настолько сильная энергетика, что в квартире можно было воздух резать и мне пришлось со свечкой обойти всю квартиру.

(Это не энергетика мужчины делала воздух тяжелым, а атмосферу угнетающей, это косяки автора и ее страх, что она ответит за эти косяки. Кто опишет, в чем косяки? Только не путайте это с тем, на что автор имела право)

Через несколько дней он мне прислал фотографии из больницы, и написал, что когда он от меня уехал, у него случился сердечный приступ, и что мои слова были ему причиной, что я виновата, и что всю жизнь он будет расплачиваться за то, что я натворила. Я пожелала ему здоровья и написала его друзьям, чтобы они были в курсе. Я поняла с их слов, что критичного там нет.

(Даже это ее не смягчило)

Прошел еще один месяц. С И у меня ровные отношения, первоначальный накал спал, и там нет любви, я пока не понимаю, что там, и пусть пока все идет как идет. Мне кажется, он чувствует мою неопределенность.

(Она отзывается о новых отношениях небрежно, хотя скорее всего там – провал и ЗВ. А ЗВ – такая дрянь, из которой в новые отношения долго не выберешься. Почему ЗВ так действует, напомните?)

Я начала максимально проверяться по-женски, и выявились новые проблемы, которые могут помешать мне зачать, и я очень расстроена.

(Выявились или появились сейчас)

Часики приутихли немного сейчас, но умом я понимаю, что времени почти нет. И сейчас я уже по-другому смотрю на предложение Р по поводу ЭКО. Мне передали, что Р не оставляет мысли, что я к нему вернусь, и значит возможно это его предложение еще в силе, но я размышляю не об ЭКО сейчас, а о заморозке его спермы на будущее, которого может и не быть. Возможно такого шанса у меня больше не будет.

Возвращаться к нему я не хочу, слишком много грязи и манипуляций было в мой адрес постфактум, и не хочу давать ему права (если я решусь и попрошу его об этой услуге , и он согласится), т.к. от него можно ожидать чего угодно.

Нахожусь в раздрае из-за неопределенности.

(Ее уверенность, что Р. ждет ее с раскрытыми объятиями базируется на поддержке друзей, хотя друзья друзей вечно подбадривают, чтобы не огорчать. Она отказывается жить с ним и соглашается на ЭКО, хотя такого предложения у нее сейчас нет. Есть несложившиеся отношения с тем, к кому она пыталась примкнуть, есть ее жестокость по отношению к Р., которую он вряд ли простит, есть проблемы с зачатием, подросшая корона и ЗВ. Это все связано с хвостами в поле. Опишите как. Хотя хвосты в поле состоят не только из этого)

Уважаемая Эволюция, подскажите, как быть.

Благодарю Вас за всё, что вы делаете.