Мнение: Корзинка с прицепом

«…Россия готова поделиться управлением своими обширными газовыми ресурсами с Турцией, заявил президент Владимир Путин турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану на встрече в Астане в четверг.

Россия намерена перенаправить поставки газа с трубопроводов Nord Stream после нераскрытого взрыва в прошлом месяце, который вызвал рекордную утечку, сказал г-н Путин, и может перенаправить маршрут через новый хаб в Турции.

Президент России добавил, что такая договоренность даст Турции влияние на цену на газ. "Эти цены заоблачные", – сказал он. "Мы могли бы легко регулировать их на нормальном рыночном уровне без какого-либо политического подтекста…»

Цитата большая, но и стоящий за ней смысл тоже немал.

Предложение Путина принципиально отличается от той повестки, которая была предложена Турции в декабре 2014 года после того, как история с Южным потоком подошла к финалу.

Турции тогда предложили стать транзитной территорией для прокладки трех труб нового магистрального трубопровода, а в качестве платы была предложена четвертая труба для поставок газа на внутренний турецкий рынок. Предложение было не слишком заманчивым, так как этот проект предполагал полное закрытие украинского маршрута и фактическое прекращение прокачки газа по Балканскому коридору, по которому Турция получала газ из России. Фактически Эрдогану предложили всего лишь поменять одну трубу на другую с небольшим довеском.

Прийти на восточный базар и попытаться обмануть торговца — это, нужно сказать, искусство. Такой примитивный развод в стиле «Кручу-верчу-обмануть хочу» со стороны вчерашних рыночных рэкетиров наверняка вызвал саркастическую ухмылку в Анкаре, которая сказала примерно следующее — вы хотите поиграть? Давайте попробуем.

Первые три месяца были сплошные застолья и братские объятия, после чего в мае турки выкатили свое предложение. Две трубы, одна из которых — в Турцию. И встали камнем. Неудивительно, что обивавший пороги Кремля уже второй год генерал Сулеймани, который клянчил военную помощь в Сирии, которую КСИР стремительно терял, вдруг оказался обласкан и принят на всех высоких уровнях, какие можно себе представить. Тут же забили барабаны войны и уже в сентябре для России началась сирийская война. Целью которой было проломиться к сирийско-турецкой границе и угрозами запустить на территорию Турции дополнительно два-три миллиона беженцев (к уже имеющимся на тот момент трем миллионам) вынудить Эрдогана вернуться к заманчивому первоначальному предложению Кремля. В скобках отметим, что прямо сейчас ровно тем же Эрдоган угрожает Греции, собрав на границе с ней «Конвой свободы» из 40 (а по другим данным вообще до 100) тысяч беженцев, которыми он угрожает затопить греков.

Эрдоган был вполне готов к войне, прекрасно понимая всю уязвимость группировки российских войск в Сирии, и уже в ноябре сбил российский самолет, перепасовав другу Владимиру возможность ответа. На неофициальном уровне друг Владимир получил железные уверения, что в случае попытки продолжить эскалацию Турция объявит себя атакованной, закроет Босфор и заровняет с уровнем моря обе российские базы. Друг Владимир всё понял, и сдал назад, в качестве жеста доброй воли отыгравшись на турецких помидорах. На Востоке ценят силу, а вот слабость — не уважают. Поэтому арабы, посмотрев на то, что сделал с Путиным Эрдоган, буквально с места в карьер в январе-феврале собрали под вывеской учений все вооруженные силы двадцати региональных стран (одних самолетов на учениях было заявлено 2400 штук, бронетехники и танков — около 20 тысяч — причем это были не путинские мультфильмы, а реальная техника, собранная в одном месте) Весь этот карнавал был назван учениями «Северный гром», после чего в Москву прибыли два министра иностранных дел двух небольших арабских государств и сообщили в МИДе, что «Северный гром» в любой момент может быть превращен в «Северный шторм» и двинуться на север — в Сирию. Сметая всё на своем пути.

Понятно, что две трети сказанного были почти что пустыми угрозами, но проверять в Москве не рискнули, и уже через несколько часов (не дней, а в то же день) изменившимся лицом Путин повелел министру обороны и министру иностранных дел начать вывод войск из Сирии, поведав о внезапно свалившейся на нас победе.

Конечно, никто никуда и никого выводить не стал, но для всех всё стало ясно. И вместо доминанты в этом конфликте Путин превратился в одного из рядовых участников.

Ну, а газовая история закончилась буднично и тихо: 19 марта 2018 года со ссылкой на документы Газпрома сухо сообщили, что «…российский концерн «Газпром» проведет ликвидацию и консервацию трубопроводов из-за сокращения мощностей «Турецкого потока» (с 63 до 31,5 миллиарда кубометров в год)…» Турция этот раунд выиграла вчистую, не уступив ни сантиметра своей изначальной позиции. Для Путина проблема заключалась в том, что он решил поиграть в игру с нулевой суммой, и раз так, то всухую проиграл именно он.

На этом всю историю можно было бы закончить, но тут Путина понесло окончательно, и он ввязался в войну уже с Европой. Вначале — без боевых действий, с 24 февраля — с боевыми действиями, но суть та же: Штаты зажали Северный поток-2 так, что распечатать его можно было только одним образом — военным. Ультиматум о возвращении НАТО в границы 1997 года и последующий военный проект «Киев за три дня» преследовал ключевую задачу людей, умеющих только разворовывать страну — выбить от европейцев разрешение на запуск Северного потока-2. Конечно, в случае победы на Украине были и другие приятные плюшки, но цель — СП-2. Любой ценой. Даже если придется немножечко убить кого-нибудь, ну так по-другому и не умеют.

Не срослось. Хроническая проблема путинского режима в закатной фазе — абсолютная неспособность к реализации любых проектов. Не сложилось и здесь. И более того: прямой конфликт снова ставит вопрос об игре с нулевой суммой. В марте-апреле еще был шанс как-то выскочить из этой западни, и даже почти получилось, но тут случилась Буча. После которой стамбульские договоренности пошли лесом, и боевые действия продолжились просто потому, что ничего другого не оставалось.

Украинцы могут голосить на эту тему сколько угодно, но то, что за Бучей стоят те, кто категорически не желал отпускать Путина и в итоге сумели перевести игру с ненулевыми шансами строго в поле игры с нулевой суммой, факт. Им нужно полное, как с Турцией, поражение Кремля. Безо всяких шансов на какие-либо договоренности, кроме капитуляции.

А вот капитуляция должна стать большим и длинным документом, где поражение будет зафиксировано по всем позициям. Здесь и полный разгром Газпрома на европейском рынке, который будет переподелён, здесь и вопрос с ядерным оружием России, здесь и полное обнуление военного потенциала России, ну, и нешуточная возможность ликвидации самой России (правда, не прямо сразу, а немного позже — в следущей фазе). Здесь, конечно, и проекция на китайскую угрозу, в общем, когда Путин нервно произнес заветное слово «англо-саксы», он, конечно, прав на все сто. Их почерк, их школа управления. Другие так не умеют. Этому нельзя научиться, в этом нужно жить.

Так при чем тут новое заманчивое предложение Путина Эрдогану?

При том, что одним из печальных следствий набухающей капитуляции становится банкротство Газпрома и перехват его собственности теми самыми «англо-саксами», которые, собственно, и есть вторая сторона в газовой войне, которую Кремль уже проиграл.

Путин сейчас занимается тем, чем занимаются все банкиры, понимая, что их банк вот-вот объявит о банкротстве. Выводит активы. Пытается разбросать их, не считаясь с потерями, в расчете сохранить под контролем хоть малую долю, так как альтернатива, причем железная — потерять всё.

Предложение Эрдогану дается не зря: Турция вполне может соблазниться таким щедрым подарком судьбы, тем более, что он хорошо вписывается в ее концепцию «логистической сверхдержавы», ну а Путин готов здесь быть младшим партнером. «Дяденька, ну возьмите меня!»

Именно поэтому нынешнее предложение кардинально отличается от того, которое было сделано в конце 14 года. Тогда Путин ставил условия, а Эрдоган решал — соглашаться на них или нет. Теперь Путин выпрашивает условия, на которых Эрдоган согласиться спасти хотя бы часть Газпрома. И теперь Эрдоган будет решать — брать ли ему прицепом Путина или подождать, когда он отцепится сам. Или предложит еще большую скидку на всё.

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