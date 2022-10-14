Мнение: Крах однополярного мира, Франция против господства США и раскол Демократической партии

1. Большая обзорная статья на «Ленте». Как биполярный мир времён Холодной войны сменился однополярным миром во главе с США, как этот миропорядок теперь трещит по швам, и что может прийти ему на смену. Процитирую часть выводов (ссылка):



После пандемии отчетливее стал заметен кризис в международных организациях, особенно ООН и ОБСЕ: их винят в излишней расточительности, медлительности, неэффективности. А конкретно ООН — в злоупотреблении правом вето и в том, что Совбез в его нынешнем виде, а особенно состав постоянных членов, не отражает геополитической реальности. Не сказать, что ООН совсем уж не справляется со своей работой: она исправно служит своей главной цели — предотвращать мировые войны, подобные Второй мировой, после которой она была создана. Но мир слишком изменился за эти 77 лет: не осталось самого фундамента ООН, прежнего баланса сил, прежних ценностей и принципов, на которых зиждилась организация. <…>

Человечество оказалось на перепутье. Соединенные Штаты и их союзники не хотят мириться с утратой лидерства и стремятся восстановить тот однополярный мир, что существовал 20-25 лет назад. <…> В Североатлантический альянс устремились Финляндия и Швеция, ранее подобный шаг исключавшие. Вашингтон и его союзники значительно наращивают военные бюджеты. Возникают новые военно-политические структуры, вроде тихоокеанского партнерства AUKUS, сформированного Австралией, Великобританией и США в прошлом году. <…>

Подобно богатырю из русской сказки, человечеству предстоит выбирать из трех дорог, одна из которых может привести к погибели. Жить по-старому уже не выйдет: прежний миропорядок пребывал в кризисе последнее десятилетие, а пандемия, события на Украине и обострение конфронтации России с Западом столкнули его с края пропасти. Теперь человечеству необходимо «перепридумать» не только международные институты, но и правила жизни вообще. И, как подсказывает исторический опыт, без соперничества и конфликтов тут не обойдется.

Сложно представить, что нынешние члены Совбеза ООН согласятся на его реформу. По-хорошему, оттуда давно пора исключить Британию и Францию: опустившиеся ослабшие державы, безнадёжно зависимые от США.

Скорее, может быть создана крупная международная организация, параллельная ООН. Основой её может стать Шанхайская организация сотрудничества, в которой ключевую роль сейчас играют Россия, Китай и Индия, а недавно также вошли такие крупные по населению страны, как Иран и Пакистан. Дальнейшее разрастание ШОС и расширение её функций может отодвинуть ООН, – в которой деградирующие страны Запада играют несоразмерно важную роль, – на второй план.

2. До европейцев начинает доходить, в какое положение поставили их США. Некоторые овечки, которых ведут на заклание, издают жалобные звуки (ссылка):



Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр предостерег США от попыток установить экономическое господство за счет ослабления Европы на фоне конфликта на Украине. Такое заявление он сделал выступая в Национальном собрании (нижней палате французского парламента). Его цитирует ТАСС.

«Мы не должны допустить, чтобы результатом украинского конфликта стало экономическое господство США и ослабление Европы», — подчеркнул он, отметив, что экономическое ослабление Европы «не отвечает ничьим интересам».

Глава экономического ведомства назвал неприемлемой ситуацию, когда США «продают свой сжиженный природный газ в четыре раза дороже, чем собственным производителям».

3. Ряды правящей в США Демократической партии редеют (ссылка):

Бывшая соперница Байдена на выборах Талси Габбард заявила, что покидает Демократическую партию, и призвала коллег последовать ее примеру.

Она заявила, что демократов “контролирует элитарная клика подстрекателей войны”, которая разделяет людей, подрывает свободы, защищает преступников, преследует оппонентов “и прежде всего – втягивает нас в ядерную войну”.

Говорят, что вскоре упомянутая госпожа Габбард может войти в Республиканскую партию и стать там вторым номером после Трампа. Она известна тем, что долгое время отстаивала не современную безумную ЛГБТ/БЛМ-повестку, а скорее классические умеренные взгляды демократов, какими они были 30 лет назад. Также Габбард последовательно выступала против внешних войн и вмешательств США.

Для команды Джо Байдена это плохо. Близятся ноябрьские выборы в Конгресс, которые, согласно опросам, Демократическая партия должна с треском проиграть. Теперь демократы потеряют ещё часть своих сторонников.

С другой стороны, раз относительно приличные люди из Демпартии уходят, то остаются там наиболее радикальные носители разрушительных для США и всего мира идей. Прошлые президентские выборы демократы открыто сфальсифицировали, поэтому стоит ожидать продолжения максимально грязной игры с их стороны.