Мнение: Калина красная по-американски

Шансон в исполнении Тарантино

Случайно увидел в ленте, как кто-то назвал в числе своих любимых фильмов тарантиновский «Джанго» – и нахлынуло! Вспомнил, как все сам вскоре после выхода этого фильма собирался о нем написать – очень он меня местами поразил! – но как-то закрутился, руки не дошли… Напишу сейчас.

По-моему, «Джанго» – САМЫЙ провокационный фильм старого провокатора и издевателя Тарантины. Там он вопросы так, с позволения сказать, заострил, что люди должны были бы кинотеатры разносить… Но – ничего! Для меня самое удивительное, что «Джанго» как-то почти совсем не обсуждался, во всяком случае, у нас. Типа – ну, фильм и фильм. Что мы, вестернов не видели? Разве что в главной роли суперковбоя – негр, ну да и бог с ним. Что мы, негров не видели?

Народ все роль Ди Каприо обсуждал да нелегкую участь негритянского меньшинства. Хотя, на мой вкус, там самые убийственные сцены не в конце, а в середине фильма, а самый потрясающий персонаж – не уродливый Джанго, а его, типа, «ангел-хранитель», обаятельный немец, который главного черного героя «в дело взял». Ну да – тот, которого Кристоф Вальц играл. Такой весь душка.

Я читал, что прежде Вальц специализировался на ролях разных злодеев и мерзавцев, типа эсесовцев, а экспериментатор Тарантино, дескать, впервые предложил ему положительную роль, с коей Вальц «прекрасно справился».

Вальц, не спорю, прекрасный актер – но назвать его положительным персонажем?!!

Я вообще не знаю, было такое в истории США или Тарантино сам все придумал. Но показал он в фильме нечто запредельное.

По сюжету, Вальц играет некоего «охотника за головами» по кличке «Дантист»; а занимается Дантист отстрелом опасных преступников. В буквальном смысле. То есть, допустим, некий бандит ограбил банк и при этом убил пару-тройку охранников. И убежал, найти его не могут. Тогда суд спокойно собирается в отсутствие обвиняемого, проводит разбирательство и приговаривает преступника к смертной казни. Копию приговора выдают на руки Дантисту, и он – за вознаграждение, естественно – должен найти приговоренного и привести приговор в исполнение. Как он найдет его, как убьет – это никого не волнует.

То есть Дантист – палач. И даже не палач, а именно киллер, наемный убийца – но на службе у государства. Такой как бы Джеймс Бонд 19 века «с правом на убийство».

И как он делает свое дело? Да очень просто: находит, где сейчас преступник, выбирает удобный момент и убивает. Обычно в спину, исподтишка. Без предупреждения. Ему хорошо – он преступника знает, а преступник понятия не имеет, кто он такой. Можно просто подойти к человеку и застрелить в упор, а полиции показать «ордер» – полиция отстанет…

Это что – благородный герой? Да, в фильме Дантист – обаяшка, да и погибает он достойно. Но само его ремесло…

По-моему, сам выбор Тарантино ТАКОГО героя очень о многом говорит. На мой вкус, «Джанго» просто в поразительной степени пропитан какой-то невероятной ненавистью автора фильма к ТОЙ Америке, из почти сусальных «Унесенных ветром», легендарной Америке рабства и «Дикого Запада».

Ненависть автора проявляется в том, что в фильме, на самом деле, вообще нет положительных героев. Там все – монстры. Джанго с лицом дегенерата и его дружок-немец, сусальный киллер. Двое убийц.

В середине фильма есть эпизод почти дьявольской пародийности и сарказма! Как ни странно, я вообще нигде не видел его обсуждения – похоже, он поразил одного меня. Но я его помню до сих пор, хотя перипетии фильма уже почти забыл.

Дантист взял себе молодого Джанго в качестве ученика и напарника. Старый убийца учит молодого, идет «передача опыта». И вот они «вышли на след» очередного бандита. Преступник, как донесла разведка, нагло решил уйти от своего тяжелого прошлого – он завел себе ранчо где-то в холмах, женился, у него есть сын, и он там якобы занимается сельским хозяйством. Словом, близкая нам шукшинская тема – «вор-душегуб пытается завязать и для этого уезжает в деревню». Впрочем, и в американском кино эта тема не раз обыгрывалась – взять хоть «Возвращение Мартина Герра» с Ричардом Гиром…

Но у Дантиста-то – приговор в кармане! За «голову» ему – а точнее уже им обоим – полагается хорошая награда!

И вот они подобрались к ранчо и залегли со своими снайперскими винтовками на ближайшем холме. Под ними, как на ладони – домик, в котором живет нынешний пахарь с семьей, и его поле. Лежат наши два палача на зорьке, ладят прицел – а тут и жертва, она же молодой отец, вышла. Там у них лошадка, плуг, рядом с отцом ребенок лет 8-9 – отец его учит пахать.

Тарантино-то синефил, он это снимает сочно, ЭПИЧНО – знает, как! Это ж сто раз было во всех книгах и фильмах: американские фермеры-пионеры, не боящиеся ни бога ни черта, уважающие свободный труд на своей земле, распахивают прерии – осваивают континент! Отец идет за плугом, сзади поспешает сын – продолжатель рода! Раннее утро, восторг.

А на холме уже притаились двое – спорят, кто будет «валить».

И они ведь убивают этого американского Шукшина. Делают «Калину красную». Убивают за пахотой, подло. Безоружного. На глазах у малолетнего сына. Оставляя, кстати, что очевидно, семью без кормильца в условиях весьма и весьма дикого Запада… Причем «валят» они, даже не задумавшись – а надо ли? Без рефлексий.

И, с другой стороны – они ведь, как нас уверяет Тарантино, поступают по закону. Привели приговор в исполнение.

Вопрос – что же это за правосудие такое??

У меня остался крайне неприятный осадок от этой сцены. По-моему, именно этого и добивался автор.

И смысл «Джанго» – как его создал Тарантино – гораздо шире, чем «обличение рабства» или там «желание посочувствовать угнетаемому черному меньшинству».

Фильм у Тарантино прежде всего антиромантический. И, пожалуй, с большой претензией вообще к мирозданию. Он о том, что дело-то даже не в рабстве; дело в том, что вся жизнь – какая-то неправильная. Нечеловеческая какая-то, стошнит смотреть. Даже самые «хорошие люди» – все-таки подлые убийцы.

Я-то к Америке хорошо отношусь. Но в «Джанго» Тарантино меня заразил глубоким и искренним, шукшинско-босяцким своим чувством. Наверно, лучше всего его выразил наш Высоцкий: “Нет, ребята, всё не так. Всё не так, ребята”.