Стимулирует рост волос и омолаживает их от корней: делаем сами натуральный краситель с розмарином

Если вам нужно закрасить седину на волосах, попробуйте воспользоваться натуральным красителем. Речь идет о розмарине. Он не только затемняет седину, но и укрепляет волосы, а также стимулирует их рост. Приготовить средство для окрашивания волос на основе розмарина вы можете самостоятельно, в домашних условиях.

Что понадобится

Для приготовления натурального красителя в домашних условиях нужно взять:

воду – три стакана; свежий розмарин – полстакана; шалфей – треть стакана; немного эфирного масла розмарина.

Средство на основе розмарина особенно актуально для женщин с темными, черными или каштановыми волосами. Блондинкам такой краситель может изменить тон волос.

Как сделать

В кастрюлю влейте воду, всыпьте туда же розмарин и шалфей. Поставьте кастрюлю на плиту на медленный огонь. Дождитесь, пока вода не закипит.

Когда вода закипит, добавьте в травяную массу эфирное масло. Достаточно будет десяти капель. Если на бутылочке с маслом не предусмотрен дозатор, нужное количество капель можно точно отмерить с использованием обычной пипетки. Эфирное масло поможет справиться с сухостью кожи головы. Можете взять масла немного меньше. Но проследите за тем, чтобы его не было добавлено больше, чем нужно, иначе кожа головы будет слишком жирной, и вымыть масло будет сложнее.

Продолжайте еще в течение нескольких минут помешивать средство лопаточкой до максимального растворения. Затем кастрюлю снимите с огня. Дайте полученной массе настояться полчаса. Затем жидкость хорошенько процедите, чтобы в ней не осталось листьев.

Полученное средство перелейте в бутылочку с распылителем. Внутрь можете положить веточку розмарина, чтобы раствор был более концентрированным. Затем нанесите его на волосы. Делать это можно до трех раз в неделю. Не следует забывать, что срок годности такого домашнего средства не более пяти суток.