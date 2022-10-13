 

“Зарабатывают даже родственники”: Шукшина о баснословных гонорарах за сплетни и скандалы на ток-шоу

13.10.2022, 22:15, Разное
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“То обстоятельство, что я – дочь Василия Шукшина еще со школы висело надо мной как дамоклов меч, – уверяет Мария Шукшина. – Я всегда была в эпицентре внимания, на меня постоянно было направлено множество взглядов, и мне это очень не нравилось. Но я понимала с детства, что надо соответствовать громкой фамилии, всю жизнь этим, собственно, и занимаюсь. По крайне мере, важно надо не уронить планку”.

Именно это желание не уронить планку и удерживает ее от публичных скандалов с родственниками. “Я не хожу на телеканалы на ток-шоу, куда меня постоянно вовлекают и зовут, – божится Мария. – Там платят огромные деньги, кстати! Но мне это не нужно – не моя история. Я не привыкла зарабатывать деньги на скандалах и сплетнях – зарабатываю своим трудом и своей профессией”.

Вообще то, что семейные склоки становятся предметом всеобщего обсуждения, ей дико и чуждо. “Раньше, в молодости папы и мамы, профессия актера была недосягаемой – в киосках продавались открыточки со знаменитостями. И никто не залезал к ним в постель, не подглядывал в замочную скважину. А сейчас эта профессия в основном связана с “желтой” прессой. И деньги на твоей популярности и известности зарабатывают даже родственники”, – пояснила старшая дочь Василия Шукшина.


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