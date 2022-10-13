 

Никто больше не поможет: измученная тяжелым недугом Терехова отдала душу Богу

13.10.2022, 20:53, Разное
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Народная артистка России Маргарита Терехова когда-то блистала в кино и театре. В 1970-1980-х годах она пользовалась огромной популярностью у зрителей, однако тяжелый недуг лишил актрису возможности выходить на любимую сцену.

Звезда советского кинематографа перестала появляться на людях еще десять лет назад. Последний раз она посетили светское мероприятие в 2012 году. Тогда ее сопровождала дочь Анна.

Сейчас же 80-летняя актриса практически полностью прикована к постели. Звезда отечественного кино страдает от тяжелейшего неизлечимого недуга – прогрессирующей болезни Альцгеймера. Она даже перестала узнать родных.

Меж тем, Анна продолжает ухаживать за любимой матерью, рядом с которой постоянно находится сиделка. Недавно дочь Народной артистки РФ даже шокировала публику новым снимком родительницы.

Она опубликовала в социальных сетях фотографию рук Маргариты Тереховой с библией в руке. Вероятно, измученная болезнью пожилая женщина поняла, что никто ей больше не может избавиться от болезни, поэтому решила обратиться к молитвам и стать душой ближе к Богу.

Как сообщает РИА ФАН, подписчики не смогли остаться равнодушными. Они написали много комментариев с добрыми словами, чтобы хоть как-то поддержать Маргариту Терехову и ее заботливую дочь.


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