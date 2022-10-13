 

“Вике большое спасибо”: Пригожин оценил песню и клип Цыгановой про работу “ЧВК Вагнера”

13.10.2022, 20:53, Разное
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“За композициями не слежу, сегодня коллеги скинули. Песня офигенная. Вике большое спасибо. Что касается гимна, то я ответственен за трудные решения, а музыку пускай выберут бойцы. Песня про них”, – цитирует предпринимателя пресс-служба “Конкорда”.

Клип Вики Цыгановой на песню “Вагнер” появился на видеохостинге YouTube 12 октября. Менее чем за сутки видео собрало более 170 тысяч просмотров.


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