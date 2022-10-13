Под венец: все сходства и различия коронации Елизаветы II и ее сына Карла III в фактах и цифрах

Букингемский дворец, наконец, официально объявил дату коронации короля Карла III. СМИ по всему миру немедленно принялись строить предположения, какой она будет. Но главное, что уже известно на сегодняшний день – что церемония будет значительно короче, скромнее и дешевле, чем все предыдущие.

Карл III, хоть и стал королем, но пока что не носит корону

В Букингемском дворце рады сообщить, что коронация Его Величества Короля состоится в субботу, 6 мая 2023 года. Церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве в Лондоне под руководством архиепископа Кентерберийского. На церемонии будут коронованы Его Величество король Карл III вместе с королевой-консортом. Коронация станет отражением современной роли монарха и будет устремлена в будущее, опираясь при этом на древние традиции и зрелищность. Дальнейшие подробности будут объявлены в надлежащее время.

Древние традиции – это, прежде всего, сама по себе процедура религиозной коронации. Великобритания — единственная европейская монархия, в которой она еще существует. В таких странах, как Бельгия, Нидерланды, Испания, глава государства в ходе светской торжественной церемонии клянется соблюдать конституцию. И королем его “делает” закон, а не коронация. Так что и Карл III – уже король. Согласно Акту о престолонаследии 1701 года, корона в Британии переходит к наследнику автоматически. 10 сентября Совет по престолонаследованию официально объявил то, что и так уже свершилось.

Что же касается коронации – это тысячелетний религиозный ритуал, во время которого новый монарх, который является верховным правителем Церкви Англии, получает “помазание, благословение и посвящение” архиепископа Кентерберийского. Уже 900 лет эта процедура проводится в Вестминстерском аббатстве. С момента последней такой церемонии прошло почти 70 лет. И сторонники “осовременивания” монархии требуют, чтобы вместо коронации Карл III провел, если уж ему очень хочется праздника, светскую церемонию. Но для него этот ритуал – больше, чем просто подтверждение его королевского статуса.

10 сентября Совет по престолонаследованию официально объявил Карла III новым монархом

Коронация Елизаветы II состоялась в Вестминстерском аббатстве 2 июня 1953 года. Маленький Карл присутствовал на ней и своими глазами, сидя рядом с бабушкой Елизаветой Боуз-Лайон, видел, как его 27-летней матери вручили четыре символа власти – державу, скипетр, жезл милосердия и королевское кольцо с сапфиром и рубинами. Затем архиепископ Кентерберийский Джеффри Фишер возложил ей на голову корону Святого Эдуарда. Этот венец сделан по образцу короны Святого Эдуарда, которую изготовили для коронации Карла II в 1660 году. Его венчает крест с сапфиром темно-голубого цвета массой 167 карат, ограненным в форме розы. Корона сделана из более трех тысяч бриллиантов, 277 жемчужин, а также сапфиров, изумрудов и рубинов. Всего, как уже подсчитали британские СМИ, на коронуемом монархе и у него в руках во время церемонии содержится драгоценностей на 4 миллиарда долларов. Каждая из них символизирует нечто важное для его будущего царствования.

Ожидается, что и Карл III захочет сидеть со всеми этими регалиями в кресле Святого Эдуарда, которое используется на коронациях британских монархов с 1308 года. По мнению британских экспертов, новый король не откажет себе в удовольствии проехать со своей королевой-консортом в золотой карете, как когда-то проехала по лондонским улицам его мать Елизавета II. Перед этим – в конце мая 1953 года – на обочинах дороги на всем пути следования коронационной процессии были сооружены зрительские места, на которые заранее продавались билеты.

Семейное фото после коронации. На переднем плане принц Карл и принцесса Анна. За ними две Елизаветы – королева и королева-мать.

Но, в отличие от будущей коронации Карла III, та церемония была более или менее спонтанной. В 1952 году Елизавета не рассчитывала в ближайшее время взойти на престол – ее 56-летний отец король Георг VI умер неожиданно для всех. Поэтому никаких предварительных планов по проведению коронации не существовало, и любимому мужу монархини герцогу Эдинбургскому пришлось окунуться в совершенно новую для него деятельность – организацию церемонии. Говорят, Елизавету и Филиппа критиковали за слишком масштабное для послевоенной Британии празднование, и главное – за его трансляцию по телевидению. Эту религиозную церемонию смотрели 20 миллионов зрителей по всему миру.

Единственный момент, который был сочтен слишком личным, и его не включили в фильмы о восшествии Елизаветы II на престол – это причастие юной королевы во время торжественной службы. При этом на коронации присутствовали около восьми тысяч гостей, в числе которых были члены королевской семьи, премьер-министры государств Содружества, пэры, представители палаты общин и всех крупных общественных кругов Великобритании, а также представители иностранных государств. По оценкам историков, стоимость коронации составила 1,57 миллиона фунтов стерлингов. Кстати, расходы традиционно берет на себя правительство страны.

Карл много лет ждал, когда его объявят королем.

В случае с королем Карлом времени для планирования церемонии было предостаточно. Доктор Джон Холл – бывший декан Вестминстерского аббатства – сравнил эти две церемонии с религиозными таинствами. Коронация Елизаветы была своего рода крещением ребенка, а коронация Карла – станет осознанной конфирмацией взрослого человека. По старой британской традиции для этого была разработана специальная “операция”. Она получила название “Золотая держава”. Представители принца Чарльза ежегодно встречались с сотрудниками профильных министерств и архиепископом Кентерберийским, чтобы предусмотреть все до мельчайших деталей. Но монарх еще может что-то изменить, с согласия премьера Лиз Трасс и архиепископа Джастина Уэлби.

На сегодня ожидается, что Чарльз сократит продолжительность торжественной службы, урежет число гостей и откажется от некоторых наиболее устаревших ритуалов. Единственный ритуал, который точно перекочует в 2023 год из 1937 – когда вместе с королем Георгом VI королевского помазания елеем удостоилась его жена Елизавета Боуз-Лайон. С легкой руки Елизаветы II, объявившей в феврале этого года о своем желании, чтобы Камилла Паркер-Боулз стала королевой, жена Карла коронуется вместе с ним.

В середине июня во дворцовой часовне Святого Георгия герцогиня Корнуолльская Камилла была официально назначена королевской леди Ордена Подвязки. Указ о присвоении жене будущего короля самого почетного титула страны Елизавета II издала еще в конце декабря прошлого года. Ведь, чтобы короноваться вместе с мужем, будущая монархиня должна быть королевской леди этого ордена при его восшествии на престол.