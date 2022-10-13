Сочетание мини-платья и длинного пальто: способы миксовать базовые вещи и одежду с принтом blur

Одежда с принтом blur получила свое распространение и стала по-настоящему трендовой благодаря популяризации со стороны фешен-инфлюенсеров. Стоило только модели Кендалл Дженнер появиться в вещах с размытым рисунком, как тут же ее примеру последовали многие модницы со всего мира. Разбираемся, как комбинировать одежду с таким необычным узором с базовыми вещами, и вдохновляемся идеями.

Платье миди и бомбер

Бомбер – это модель куртки родом из девяностых. Изначально вещь была частью формы американских спортсменов, но постепенно вошла в женскую уличную моду. С таким изделием можно создать шикарные луки в стиле кэжуал.

Концепция современного уличного стиля – это сочетание, на первый взгляд, несочетаемых вещей. Например, чего-то элегантного со спортивным. Исходя из этой формулы, создаем эффектный лук, состоящий из облегающего платья с размытым принтом blur и бомбера. Желательно, чтобы верхняя одежда была однотонной. В противном случае рисунок на платье будет не так привлекательно смотреться. Его будет перебивать принт на куртке.

Обратите внимание на длинное платье с разрезами по бокам на подоле. В таком изделии вам будет гораздо удобнее перемещаться. Оно не будет стеснять движений.

Мини-платье с пальто

Если вы надеваете длинное платье, тогда уместна будет короткая верхняя одежда, и наоборот. Это правило следует запомнить для того, чтобы ваши луки всегда получались современными, изысканными и не вызывающими. Экстремальное короткое платье с принтом blur само по себе создает достаточно откровенный образ, даже если в нем нет декольте. Вот почему его следует сочетать с длинной верхней одеждой.

Оптимальные варианты – это пальто или плащ. Не забываем о том, что поскольку на платье есть рисунок, значит, верхняя одежда должны быть однотонной. Желательно выбирать нейтральные базовые оттенки. Например, это может быть не банальный черный, серый или синий, а глубокий зеленый, ближе к оливковому.

Дополните эффектный образ полуботинками на тракторной подошве. Такая обувь добавит вашему луку нотку брутальности и сделает его менее провокационным.

Платье миди или макси с высокими сапогами

Пока еще нет экстремальных холодов, можно обойтись и без верхней одежды. Вы можете создать самобытный образ с помощью длинного платья с длинными рукавами с размытым принтом. Если эта вещь является единственной из одежды, значит, она должна быть акцентной. По возможности выберите изделие оригинального дизайна. Например, со вставками из кожи или винила.

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Такое платье будет прекрасно сочетаться с высокими ботинками на каблуках. Обратите внимание, что в тренде не шпилька, а квадратный, широкий и устойчивый каблук. В такой обуви вы с легкостью преодолеете любые расстояния.

Если хотите, то можете дополнить лук яркой стильной сумочкой и перчатками.

Короткое платье и казаки

Если вы надеваете мини-платье без верхней одежды, тогда выбирайте изделие без декольте. Лучше, если оно будет с длинными рукавами и полностью закрытым верхом. В то же время допускаются полупрозрачные вставки. Такой декор является уместным, если вы собираетесь на вечеринку.

С таким платьем точно не стоит надевать элегантные туфли или сапоги на шпильке. Неуместными являются и ботфорты: из-за них лук получится излишне вызывающим и провокационным.

Самый оптимальный вариант – это ботинки-казаки. Они отличаются острым носком, относительно широким голенищем. Можно увидеть оттиск на материале, из которого изготовлены ботинки. Этот оттиск формирует причудливый узор или орнамент. Чаще всего казаки со скошенными каблуками, однако сейчас доступны модели с обычным широким каблуком. Вы можете выбрать тот вариант, который лично вам больше по душе.

Дополните образ сумочкой и другими аксессуарами, например ювелирными украшениями, солнцезащитными очками и т.д.