 

ЮНЕСКО запретила наносить ядерные удары по объектам культурного наследия

13.10.2022, 19:33, Разное
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Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры единогласно приняла обязательную для исполнения резолюцию о запрете нанесения ядерных ударов по объектам культурного наследия. Всем государствам, обладающим ядерным арсеналом, разосланы подробные списки таких объектов с детальным описанием и обоснованием запрета на их разрушение.

В коммюнике организации говорится, что при отсутствии возможности избежать атомной войны необходимо в первую очередь защитить материальное и культурное наследие человечества. Организация в лице всех своих членов просит атаковать исключительно объекты, утеря которых не станет большой проблемой для будущих цивилизаций. В противном случае нарушителей ожидают жёсткие санкции.

Среди объектов, запрещённых для бомбардировки, перечислены древний город инков в Перу Мачу-Пикчу, египетские пирамиды, Эйфелева башня, Колосс Родосский, Висячие сады Семирамиды, Букингемский дворец в Лондоне, штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, Национальный парк Улуру-Ката Тьюта, остров Пасхи и другие.

В случае неисполнения требований нарушители будут исключены из ЮНЕСКО.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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