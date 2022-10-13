 

Кладовки – новый тренд в новостройках

13.10.2022, 19:30, Разное
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Наличие кладовых помещений стало обязательным почти во всех новых жилых комплексах класса “комфорт” или “бизнес”. Если изначально кладовки рассматривались застройщиками как рекламный ход, то в дальнейшем стала очевидна их популярность у покупателей. Особенно на фоне сокращения доли квартир с балконами или лоджиями в продаже.

Три-четыре года назад обеспеченность кладовыми помещениями составляла около 25% от общего числа квартир в новостройке. Сейчас в жилых комплексах класса “комфорт” по одной кладовке приходится на две квартиры. В бизнес-классе каждый собственник квартиры может рассчитывать на кладовую.

Иногда кладовые размещаются непосредственно в квартирах, но чаще – на этажах, в подземных парковках или на цокольном уровне. Площадь кладовок варьируется от 2 до 25 «квадратов». Как правило, для хранения сезонных вещей достаточно площади в 3-5 кв. м.

Стоимость “квадрата” кладового помещения, как правило, составляет 50-60% от стоимости кв. м квартиры. Средний бюджет покупки кладовки в Новой Москве в 2021 году составил 328 тыс. рублей, внутри МКАД – 701 тыс. рублей.


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