 

Центральный бульвар и ландшафтный парк появятся возле деревни Санино

13.10.2022, 19:30, Разное
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Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО) были созданы летом 2012 года. Тогда к Москве присоединилась огромная территория. С того времени ситуация там очень изменилась, причем во всех сферах жизни. Теперь это не сельская местность, а место, куда действительно хочется переехать.

Так, возле деревни Санино в поселении Кокошкино начнут строить три жилых дома – №17 (четырехсекционный П-образный), № 18 (одна секция) и № 19 (две Г-образных секции. Общая площадь новостроек высотой девять-десять этажей составит 32,6 тысячи квадратных метров. Проектировщиком является ООО “САМОЛЕТ-ПРОЕКТ”.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что фасады трех домов будут схожи. Специалисты будут использовать кирпич разных оттенков, металлические панели и клинкер. “Предусмотрено создание внутриквартальных транспортных связей, бульвара с пешеходной зоной, детских и спортивных площадок, мест отдыха”, – рассказал Кузнецов.

Первые этажи займут
коммерческие предприятия социально-бытовой направленности. Секции жилых зданий формируют закрытый квартал. По внешнему периметру сделают проезды и парковки для автомобилей.

Кстати, рядом также появится небольшой ландшафтный парк с деревьями, кустарниками, живыми изгородями.

Мэр Сергей Собянин неоднократно отмечал, что ТиНАО лидирует по строительству жилья. За последние 10 лет в Новой Москве построено 20,52 миллиона квадратных метров недвижимости – это половина жилья, построенного за эти годы в городе. За качеством реализуемых проектов следит столичный комитет по архитектуре и градостроительству, который обычно называют просто Москомархитектурой.

Ранее сообщалось о том, что улицы в поселении Кокошкино возле станции Толстопальцево будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) станут удобнее. Рядом приведут в порядок тротуары и обустроят новые, установят современные остановочные павильоны, сделают парковку и стоянку для велосипедов, установят энергоэффективные фонари, высадят деревья и кустарники. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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